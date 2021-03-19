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毛孩日常

聰明浪汪腳受傷「自己上醫院」　跛腳求救：可以幫幫我嗎？

文 : 寵毛網

巴西一間獸醫院日前迎來一位特別的「訪客」，這名訪客不是帶毛孩上門的飼主，而是一隻自己上門的浪汪，主動上門尋求醫師的協助，聰明伶俐的牠讓在場所有人都好驚訝！

聰明浪汪腳受傷「自己上醫院」　跛腳求救：可以幫幫我嗎？

日前巴西一間獸醫院迎來一位特別的患者（圖／翻攝自YT @Stephen Messenger）

大部分的毛孩都很討厭上醫院，但是這天獸醫院的女獸醫師Dayse Ferreira卻發現門口有不尋常動靜，一隻黑色的跛腳汪自己走進醫院，因為腳受傷直接趴在地板上，似乎在尋求人類的幫助。從監視器畫面可以看到，原本坐在櫃檯前的Dayse發現牠不對勁之後，趕緊上前替牠檢查，這才發現原來牠是一隻浪浪，看見她靠近不僅沒有逃跑，反而抬起受傷的腳向她表示「這邊痛痛」，讓Dayse不禁讚嘆怎麼有這麼聰明的狗狗！Dayse迅速地幫牠檢查後，發現狗狗的腳掌受傷，另外還有跳蚤以及小腫瘤，幸好問題都不大，Dayse決定馬上幫牠治療！

聰明浪汪腳受傷「自己上醫院」　跛腳求救：可以幫幫我嗎？

一隻黑色的浪浪自己走進獸醫院求助（圖／翻攝自YT @Stephen Messenger）

聰明浪汪腳受傷「自己上醫院」　跛腳求救：可以幫幫我嗎？

狗：阿姨叔叔，我的腳痛痛，可以幫幫我嗎？（圖／翻攝自YT @Stephen Messenger）

聰明浪汪腳受傷「自己上醫院」　跛腳求救：可以幫幫我嗎？

獸醫師Dayse Ferreira發現牠有異狀後立刻走上前替牠檢查（圖／翻攝自YT @Stephen Messenger）

聰明浪汪腳受傷「自己上醫院」　跛腳求救：可以幫幫我嗎？

隨後狗狗被帶進去洗澡，除去身上的跳蚤並接受治療（圖／DAYSE FERREIRA）

聰明浪汪腳受傷「自己上醫院」　跛腳求救：可以幫幫我嗎？

由於牠很親人，Dayse決定要幫牠找家（圖／DAYSE FERREIRA）

聰明浪汪腳受傷「自己上醫院」　跛腳求救：可以幫幫我嗎？

所幸狗狗很快就恢復健康，在Dayse與工作人員的幫助下，已經有許多好心民眾表示要領養狗狗，相信牠很快就能前往新家過幸福的生活！（圖／DAYSE FERREIRA）

院內的工作人員立刻幫牠洗香香除去身上的跳蚤後，Dayse開始一連串地為牠治療，狗狗沒多久就恢復健康，而牠也很喜歡有人陪伴，因此醫院決定要幫牠找家。狗狗自己上門求診的消息很快就在網路上迅速散開，不少人主動提出想要領養牠的需求，而Dayse也笑說等到確認認養人的資格後，狗狗就可以到新家結束流浪的日子了，只能說狗狗真的很聰明，不僅會找對地方求救，甚至還幫自己找到永遠的家呢，現在快來一起看看狗狗求救的影片吧！（編輯：陳珮瑜）

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