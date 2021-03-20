貓咪天天外出趴趴走　奴才看見紙條驚覺：你去找女友？

原來有內情啊！國外一名女配音員Jessica Trinidad潔西卡飼養了一隻虎斑貓「Kalvin凱文」，某天潔西卡發現牠回家時藍色項圈上掛了一張紙條，打開一看才驚覺原來貓咪天天外出，都是去找「女朋友」！

凱文帶回來的紙條上寫著：「嗨！我的藍色項圈讓我看起來很帥氣，但是我叫什麼名字呢？我每天去拜訪的女士都叫我『喬治』。」潔西卡覺得非常有趣，因此也寫紙條回覆，表示凱文有很多「綽號」例如「Bubbas」，過去牠在舊家時經常外出，但是現在搬到新家後，為了牠的安全，家人正在努力讓牠成為「室內貓」等等。幾天後凱文果然又帶回一張紙條，原來對方是一名愛貓女士，在家養了幾隻貓咪，其中一隻室外母貓「Felix菲莉絲」與凱文成為「好朋友」，凱文天天都來找牠玩，潔西卡這才驚覺，原來愛貓每天往外跑，是因為想要見「女朋友」啦！

後來潔西卡與這名愛貓女士Robin羅蘋交換了手機號碼，羅蘋時常傳來凱文與菲莉絲在一起的照片，並通知潔西卡前來領回貓咪。由於凱文常常待在窗前看向菲莉絲家的方向，潔西卡認為他真的很想有「同伴」，因此領養了一隻小黑貓「Prieto」，小黑貓很快就成功吸引凱文的注意力，希望有新小弟的陪伴下，凱文能順利地當室內貓，別再外出趴趴走啦！

