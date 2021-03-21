天氣變冷「電鍋就會長貓」　網一看笑噴：支持燉麻油！

看到這一幕應該選三杯還是麻油或清燉？網友Norah Chuang日前用電鍋烹煮餐食，將煮好的食物拿出後忘記闔上鍋蓋，沒想到過一陣子進廚房竟然發現「電鍋長出賓士貓」，當下讓她笑說：「來燉個貓貓鍋，健脾胃、養腎氣，再適合不過了！」。

Norah受訪時說到當時天氣較冷，剛使用完電鍋沒多久，原本將鍋蓋打開散熱後來卻忘了闔上蓋子，一陣子之後當她走進廚房，竟然看見八個月大的賓士貓「星星」躺在電鍋裡「保溫」，還一臉理所當然地在裡面「窩好窩滿」，讓她當場愣了一下後笑噴，拍下照片後趕緊將牠趕出來。Norah表示半年多前在租屋處對面屋簷上發現一隻母貓生下六隻小浪貓，當時才一個半月大的小貓們在屋簷上玩得很開心，其中星星躺在一旁一動也不動，一開始Norah還問姊姊「那隻小貓的屍體要怎麼辦？」後來才看見牠「抖腳」了一下，這才驚覺原來牠只是「睡死」而已，一點警戒心都沒有！

Norah與姊姊花了五天時間將母貓與小貓們誘捕回來，除了母貓結紮休養後放回原地，其他四隻小貓都成功送養，只留下星星與另一隻黑白貓「庫瑪」這一對兄妹。雖然是同胎出生，但是兩隻貓咪的個性卻大不同，隸屬姊姊的庫瑪非常聰明，很快就聽懂自己的名字，還會從櫃子裡偷叼零食吃，但是Norah的星星就顯得呆萌許多，洗澡、抱抱、剪指甲甚至掰開嘴巴都沒什麼反應，想理毛時會故意把身體湊到別隻貓面前、不管對方意願就要「強迫」別人幫忙，讓奴才不禁感嘆牠「有一點ㄎ一ㄤ」！

網友看了星星的照片都紛紛笑說：「要記得加薑母」、「加點米酒下去讚啦」、「可以點嘴邊肉嗎？」、「要加紅棗和枸杞，顏色才漂亮」、「天氣冷，我要麻油口味的」、「請問有沒有配合吳柏義還是熊貓？」、「有吸有補，身體自然發熱！」。（編輯：陳珮瑜）