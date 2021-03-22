柴柴玩猜零食　發現食物不見牠「震驚後退」笑翻網友！

這個反應也太浮誇了！日本一對飼主養了一隻九個月大的柴犬「小麥（こむぎ）」，平時專門負責賣萌撒嬌的牠經常帶給主人許多樂趣，這天馬麻與小麥玩「猜零食」的遊戲，牠的反應讓所有網友都笑翻了！

這天小麥的馬麻心血來潮想跟牠玩魔術，小麥一臉專注地看著馬麻的手，馬麻拿著零食、迅速地左右手交換，隨後讓小麥猜猜零食在哪一隻手裡。小麥認真地思考後拍了拍她的左手，卻發現裡面「什麼都沒有」，一臉不可思議地盯著她的手。這時馬麻又掀開空空的右手，當小麥發現原來自己被馬麻欺騙，非常驚訝地走下樓梯四處檢查，這時馬麻故技重施，打開左手後秀出掌心裡的零食，小麥卻再次震驚地向後跌坐，再次無法接受的模樣彷彿在說：「這怎麼可能！」。

影片分享短短五天就吸引超過352萬人次觀看，不少網友被小麥的反應逗樂表示：「好可愛的反應」、「那個震驚的後退好好笑」、「不要這樣玩柴柴的食物啦」、「看到零食出現反而又更驚訝，這後勁太強了XD」現在快來一起看看這段影片吧！