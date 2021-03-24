影／幫貓沖澡竟出現「奇特」反應　網笑：這隻時速60喔！

絕大多數的貓咪不太愛洗澡，Instagram ＠whiteout0119家的白貓：立可白卻屬異類，完全不怕水的牠非常喜歡碰水，這次還被奴才捕捉到被舉著沖澡時牠不吵不鬧的畫面，甚至還出現極度特別的「可愛」反應，一起來看看吧！

立可白目前一歲，是奴才朋友家的曼赤肯和布偶貓共同生下的小公主，想當然遺傳了爸爸媽媽的基因，立可白的腳腳也是萌萌短短，搭上牠修長的身體，讓奴才都笑說牠是一隻「像貂的貓咪」。

立可白個性活潑大方，街頭對於很多家貓都是個令牠們害怕的陌生領域，對立可白來說卻像自家陽台一般悠遊自如，當奴才帶牠出去逛街時，會像條白色圍巾一般乖巧地躺在肩膀，偶爾抬頭看看街上新奇的事物，真是既穩定又可愛！其大膽的性格不只體現在出門，連洗澡對牠來說也只是「一塊小蛋糕」（A piece of cake），奴才還捕捉到牠沖澡時附帶的奇特模樣！

這手手真是滑得好賣力啊！主人也感到有趣而問社團的大家：「大家的寶貝貓沖澡時也都會有這種可愛的划水自然反應嗎？」，網友們則回覆說：「要怎樣讓貓愛洗澡？求教學？」、「牠會狗爬式欸」、「游泳隊出身欸貓貓」！