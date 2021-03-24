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毛孩日常

影／幫貓沖澡竟出現「奇特」反應　網笑：這隻時速60喔！

文 : 寵毛網

絕大多數的貓咪不太愛洗澡，Instagram ＠whiteout0119家的白貓：立可白屬異類，完全不怕水的牠非常喜歡碰水這次還被奴才捕捉到被著沖澡時不吵不鬧的畫面，甚至還出現極度特別的「可愛」反應，一起來看看吧 

萌萌的白毛搭上粉色圍兜兜，簡直絕配！（圖／Instagram ＠whiteout0119授權提供）

萌萌的白毛搭上粉色圍兜兜，簡直絕配！（圖／Instagram ＠whiteout0119授權提供）

立可白：看什麼平板？看我！♥（圖／Instagram ＠whiteout0119授權提供）

立可白：看什麼平板？看我！♥（圖／Instagram ＠whiteout0119授權提供）

快看粉嫩小肉球（圖／Instagram ＠whiteout0119授權提供）

快看粉嫩小肉球（圖／Instagram ＠whiteout0119授權提供）

立可白目前一歲，是奴才朋友家的曼赤肯和布偶貓共同生下的小公主，想當然遺傳了爸爸媽媽的基因，立可白的腳腳也是萌萌短短，搭上牠修長的身體，讓奴才都笑說牠是一隻「像貂的貓咪」。

立可白：你才像貂，你全家都像貂！（圖／Instagram ＠whiteout0119授權提供）

立可白：你才像貂，你全家都像貂！（圖／Instagram ＠whiteout0119授權提供）

立可白個性活潑大方，街頭對於很多家貓都是個令牠們害怕的陌生領域，對立可白來說像自家陽台一般悠遊自如，當奴才帶牠出去逛街時，會像條白色圍巾一般乖巧地躺在肩膀，偶爾抬頭看看街上新奇的事物真是既穩定又可愛大膽的性格不只體現在出門，連洗澡對牠來說只是「一塊小蛋糕」（A piece of cake），奴才還捕捉到牠沖澡時附帶的奇特模樣！ 

這手手真是滑得好賣力啊！主人也感到有趣而問社團的大家：大家的寶貝貓沖澡時也都會有這種可愛的划水自然反應嗎？」，網友則回覆說：「要怎樣讓貓愛洗澡？求教學？」、「牠會狗爬式欸」、「游泳隊出身欸貓貓」 

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