影／爸將橘貓「當虎爺養」　她回家沒房睡嘆：該如何是好？

看來該檢查一下戶口名簿了！網友Norah Chuang日前在貓咪社團分享一段抱怨文，自己的老爸自從養了貓之後，不僅將她的房間改成貓咪房害她回家只能擠到別處睡，甚至將貓「當虎爺在供」，讓她忍不住求助網友：「大家說，我該如何是好？」。

Norah爆料爸爸原本當了50幾年的狗主人，去年突然表示想撿貓咪回家養，家人還笑說貓哪有這麼容易撿？沒想到幾個月後他竟然真的撿回兩隻1個多月大的小貓姊妹花「橘子」與「檸檬」，一開始大家擔心他第一次養貓會很慌張，沒想到這對小姊妹超級親爸，天天向爸爸撒嬌賣萌！從那時起爸爸變成不折不扣的「貓奴」，時常打電話給Norah就是炫耀橘子與檸檬的大小事，或是在家人群組裡「曬貓」。由於Norah平時住在外地久久回家一次，某次回家時發現自己的房間竟然被當成「貓房」，害她只能擠在別人的房間！

誇張的事蹟還不只如此，日前爸爸又分享一段影片給她，竟然是橘貓「橘子」跳上神桌大剌剌地趴在神祖牌上，縮著手手一臉理所當然的樣子，爸爸不僅沒有生氣趕貓，反而覺得這畫面很有趣，趕緊拍下來傳給Norah，隔天還問她：「有拜有保佑的虎爺怎麼沒上貓咪社團？」讓她傻眼地表示：「現在居然還把貓當虎爺在供，甚至暗示我要幫他po到社團給大家看，大家說我該如何是好？」。

網友看了都紛紛笑說：「小小聲問，妳名字還在戶口名簿裡嗎？」、「死心吧！你才是撿來的」、「這是守護神獸 還不快開罐罐」、「給爸爸頒發年度優良貓奴獎座」、「還真的像虎爺」、「事實證明，妳才是養女，那兩隻是親生的」、「你484上來問睡袋牌子推薦的」現在快來一起看看影片吧！（編輯：陳珮瑜）