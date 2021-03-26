三花貓一手托腮一邊看窗外 網一看笑：有心事要聊一聊？

有心事要不要說出來聊一聊？泰國一名網友日前分享一張自家三花貓的照片引起網友瘋傳，原來這隻叫做「Meeboon」的貓咪這天正在窗邊曬太陽看風景，無意間竟然一手撐著頭，彷彿有什麼心思地看向窗外，網友看了都笑說：「是否需要聊一聊？」。

2012年的某一天，Meeboon的人類爸媽到泰國南部的慕恩海灘旅行時，發現僅兩個月大Meeboon，當時牠疑似被撞傷造成牠尾巴週邊的神經受損而無法控制排泄，爸媽一路將牠帶回曼谷接受治療，好不容易讓牠的後腿恢復行走能力，卻仍然無法控制排泄問題，因此只能讓牠包著尿布。雖然生活有些不便，但是在爸媽愛的照顧之下，Meeboon漸漸展現牠活潑又聰明的一面，甚至被邀請參加許多展覽，每次都有不少粉絲特地前來看看牠！

Meeboon的爸媽為了讓牠開心，除了每天讓牠睡在兩人中間的「專屬床位」，還替牠添購各種的生活用品與可愛衣物，就是將牠當寶貝在寵溺。這天Meeboon躺在窗戶旁看風景，突然一手撐頭、若有所思地看著窗外，由於模樣太像人類，照片才分享短短4天就累積超過1萬人次喜愛，不少人笑說：「貓皇看起來有心事？」、「貓：我有故事，你有罐罐嗎？」、「好想知道牠在想什麼」、「感覺需要聊一聊？」。