老虎上演「18禁」遇熊媽帶寶寶散步　牠怒罵：小孩不宜啦！

這真是尷尬的一幕！根據外媒報導，印度一名野生動物攝影師到Ranthambore國家公園時，意外捕捉到一對老虎正在上演「18禁」的戲碼，這時一頭母熊身上背著兩隻小熊散步經過，沒想到接下來的情勢發展讓現場所有人都驚呆了！

攝影師阿迪亞Aditya Dicky Singh表示，這是幾年前他與友人到國家公園觀察野生動物時，剛好發現兩隻年輕的孟加拉虎正在草叢裡交配，沒想到正在「炒飯」到一半時，一頭母熊揹著兩隻小熊正巧散步往牠們的方向走去，當母熊意識到自己似乎不小心打擾到別人時早來不及，牠們已經驚動了老虎。眼見戴著二寶的自己處在劣勢，母熊乾脆背著小熊直接面對老虎，在牠們靠近時大聲咆哮，並站直身體頻頻對牠們揮掌趕人，兩隻小熊則緊緊扒在母親的身上，畫面彷彿像是母熊怒罵老虎：「這裡有小孩，兒童不宜啦，滾！」。

被打擾的老虎沒想到會受到熊的威嚇，而且母熊越來越激動，老虎夫妻被「罵」了大約兩分鐘後實在不想惹正在氣頭上的母熊，只好雙雙離開結束這一場「野外恩愛」的戲碼。阿迪亞表示他們一行人當時真為母熊家族擔心，但是卻嚴重低估生氣母親的能力，最後不但取得勝利，還順利讓兩隻「大貓咪」變成「小綿羊」乖乖離開！

網友看了都笑說：「老虎傻眼了」、「母熊：這裡有兒童欸，要曬恩愛滾回家去！」、「為母則強」、「不曉得老虎會不會有陰影？」。