橘白貓七個月還是「想喝奶」　貓媽媽眼神死：老娘真的沒了！

媽媽於很多人眼中就像是避風港，遇到挫折、艱苦的事情，可能一句不說就會衝回家討抱抱，而網友Lauryn Jiang家的貓媽媽：毛毛，就有一個動不動就愛撒嬌的兒子，現在已長到七個月大，但還是不時鑽進媽媽的肚子裡討奶喝，讓人不禁想問：「你是巨嬰？」。

三花貓媽媽：毛毛是Lauryn Jiang收編回家的浪浪，帶到醫院準備施打預防針和結紮時，赫然發現牠居然已有生孕，一番細心照料毛毛順利誕下五隻貓寶寶，為其中三隻找到新家後，留下了橘色巨嬰：布丁和賓士貓：無敵兩隻陪在毛毛身邊。

三隻感情很好，常常睡一起，天氣冷時甚至會組團「饋」到人類身上，讓奴才們體驗一下牠們「沉重」的愛！平常三隻都會吃罐頭飼料，但特別的是，賓士貓弟弟無敵已完全斷奶，但橘貓布丁卻斷不完全，睡覺前竟還會鑽進毛毛懷中找奶喝！

Lauryn Jiang表示嘗試過阻止布丁，但過不了一會兒，牠又自動黏上去，見毛毛沒有抗拒也沒有閃過，於是大家就放寬心，等這隻巨大寶寶自己長大吧！如此「媽寶」的貓咪故事上傳社團後引起眾網友關注，大家回覆說：「巨嬰無誤～」、「因為是橘貓啊～～食量大！」、「我家貓餓到只要有奶頭就好不分公母XD」、「我家的連自己的都吸！」。