三花貓趴窗簾桿上埋頭睡覺　奴驚：在練「獨門絕技」？

這孩子莫非有練過絕世武功？網友鄭力綺養了一隻1歲多的三花貓「沐沐」，這天發現牠不知何時爬到窗簾桿上，將自己「卡」在桿子與牆壁之間的縫隙「埋頭大睡」，露出一坨肥嫩的「腰包」，鄰居見狀忍不住分享到貓咪社團笑說：「孩子你是在練什麼獨門絕技嗎？」。

養貓總是會給奴才許多生活樂趣，不過對鄭小姐來說這個樂趣太過奇妙，因為沐沐很喜歡從臥榻區跳到窗簾桿上「監視」奴才，如果客人來還會故意跳上跳下引人注意。最喜歡在桿子上「熟睡」還會不小心「滑腳」，每天在家裡「飛簷走壁」搞不清楚牠到底在想什麼，日前牠又爬到窗簾桿上，鄭小姐一抬頭竟然看見牠將自己「卡好卡滿」，一手撐桿子一手留在空中，頭卡在縫隙裡「熟睡」，鄰居Yen Chin Lin看到照片後覺得太奇葩，決定分享到貓咪社團！

沐沐雖然很搞笑，其實牠是跨年前一天才在公司倉儲發現的浪貓，當時主管打算請動保處接走，鄭小姐見牠「肚子肥肥的」以為牠懷孕、在收容所一定不好過便決定收編，沒想到帶到獸醫院照超音波才發現牠只是「滿肚子肥肉」，由於鄭小姐是第一次養貓，沒經驗的她只好感到有些羞愧地趕緊帶回家。雖然沐沐在倉儲時很好誘捕，但是到家後卻有些傲驕難搞，養了3個月還不算非常親人，雖然看見奴才會喵喵叫討飯吃，或是偷打人手腳後溜走躲起來，討肉泥前會先哈氣才乖乖吃光，怪癖相當多的沐沐讓鄭小姐不禁懷疑：「我是不是請到一隻山大王回家？」。

沐沐的照片被分享在愛貓聯盟社團後，立刻吸引許多網友笑翻表示：「睡覺？太厲害了！真是奇葩來著」、「太厲害了，散熱面積超大」、「女神卡卡，卡在窗簾桿上」、「人家是小龍女，姑姑」、「古墓派肥喵？」、「那架子什麼牌子的，質量真好，貓都不會掉下來」、「為什麼放一團麻糬在那邊」。（編輯：陳珮瑜）