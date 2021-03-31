五貓在抽油煙機下仰望燈光　網笑：準備搭太空船回貓星？

這是準備搭太空船回喵星球了嗎？身為多貓家庭的鏟屎官邱婷婷日前分享一張照片到貓咪社團，短短幾天就吸引超過2萬名網友按讚分享，原來這天家中五隻貓咪齊聚在廚房的抽油煙機下，同步抬頭凝視著上方的燈光，網友看了都笑說：「要搭太空船回母星了嗎？」。

邱小姐表示家裡一共有13隻貓咪，一開始先養了三隻母貓「扁扁」、「QQ」與「寶寶」後，右加入公貓「阿財」，沒想到還來不及幫貓咪結紮，阿財就已先「拿下」三隻母貓，結果母貓們就這樣生下一大群阿財的小孩，從此之後阿財除了晉升阿爸的地位，也變成家中的老大，龐大的「阿財家族」每天熱熱鬧鬧過日子。日前某天邱小姐突然發現阿財與四名小孩一起站在抽油煙機底下，專注地仰望上面的燈光，邱小姐覺得好奇靠近一看，這才發現當天因為下大雨天氣變冷，排油煙機管疑似有小鳥飛到洞口附近避雨，雖然管子有網片阻隔但是小鳥的叫聲卻因此傳近排油煙機，五隻貓就這樣傻傻地站在下面一直盯著看！

網友看到照片後都紛紛表示：「這裡就是搭船回去貓星球的地方，牠們排好隊了」、「貓：快來跟我一起抬頭看上帝」、「一群好事的貓」、「吃瓜群眾？」、「連我都想去圍觀了」、「看來很難維修，公司派了不少工程師出動」、「就是這個光」。