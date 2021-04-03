奴才沉迷「一秒變獅子」　白狗面無表情超無奈：玩夠了沒～

人類有時會有一些奇怪的興趣，像是把狗狗的耳朵往後折，或給貓咪戴一些稀奇古怪的頭飾，看到牠們可愛模樣後會自得其樂，讓自家寵物們疑惑萬分。Twitter ＠KhaliliHala家的大白狗：Luna（ルーナ）就深受其害，面對沉迷於將牠「一秒變白獅」的主人，牠只好面無表情地問一句：「玩夠了沒？」。

Luna目前已滿兩歲，是隻身形巨大的帥狗！個性活潑、愛散步，走路時總會上竄下跳，像是在跳舞一般，讓一起前行的主人看著都快樂起來！而這天主人意外發現Luna兩隻耳朵非常柔軟，若將大拇指與食指放在狗狗頭頂，並同時把兩隻耳朵從頂端捏起，原本三角形的臉瞬間變成圓形，又因其柔軟膨白的細毛，乍看之下就像一隻大白獅！

雖然這名推主非常興奮，但Luna的表情是一臉不解，完全不懂主人在開心什麼啊？隨後飼主也將她的「得意之作」上傳網路，網友們則回覆：「狗狗、白獅一次滿足！」、「牠好乖～～」、「想擼牠！」、「這是身為狗主人的浪漫！」。