美洲獅梅西健檢　打完針卻躲椅子下：可以回家了嗎？

再凶猛的大貓到了獸醫院都會乖乖的！養過貓咪的飼主都知道，牠們非常討厭上動物醫院，有些貓咪甚至一路哭嚎到醫院瞬間變得好安靜，因為不知道到底今天又要遭受那些「恐怖體驗」，而身為俄羅斯網紅的美洲獅「Messi梅西」也不例外，牠最近到獸醫院做健檢，雖然身為大貓但也免不了緊張呢！

影片一開始梅西與把拔亞歷山大Alexander Dmitriev一起躺在沙發上，把拔打電話到獸醫院替梅西預約健康檢查。由於梅西過去曾被不當飼養，除了已無法野放回歸自然，體型比正常美洲獅小了一半病還患有慢性健康疾病，因此亞歷山大需要帶牠定期做健檢追蹤。雖然梅西不喜歡上醫院，但是仍然乖乖地配合把拔的指令坐下「量體重」，這才公開原來梅西「稍稍增胖」已來到39.5公斤！

當梅西跳上診療台時，環顧四週後似乎感覺到不太對勁，雖然把拔在一旁安撫鼓勵，但梅西仍然嘴巴開開、顯得有一點緊張。幸好梅西是一名勇敢的大男孩，面對抽血打針還算是淡定，但沒想到當一切診療都已完畢，梅西卻鑽進椅子底下不願意出來，彷彿在跟把拔抗議：「我什麼時候可以回家？」後來把拔見梅西一點也不想「移動尊臀」，只好將牠整隻扛起來抱出醫院！原來身為凶猛的大貓，遇見醫生收寫打針還是免不了變成「小貓咪」呢，現在快來一起看看梅西健檢的影片吧！（編輯：陳珮瑜）