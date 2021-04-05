奴才睡到半夜「被噴嘔吐物」　肇事貓卻一旁觀看：好髒喔！

這位奴才該去買樂透了！網友鄭婷予家中養了三隻貓咪，日前睡到半夜時突然被一旁的姊姊叫醒，突然感覺頭上「怎麼溫溫的？」這才得知貓皇「馬尼」吃太快不小心「吐在她頭上」，而肇事貓還一臉不關自己的事看著的奴才，讓鄭小姐不禁崩潰表示：「隔天還要上班欸！」。

鄭小姐表示馬尼13年前跑到自家後陽台，當時只有半個手掌大的牠躲在洗衣機下不出來，原本媽媽嫌牠醜不想養，後來爸爸笑說「你喵一聲我就養你」，沒想到牠立刻從洗衣機下冒出來。馬尼非常貪吃，只要聽見塑膠袋聲音就會立刻出現，但因為牠吃飯很容易太心急，經常狼吞虎嚥後先吐一輪，接著又繼續吃，加上只喜歡廢在床上，因此體重來到相當有份量的8公斤！

日前鄭小姐與姊姊正在房間睡覺，半夜兩點多姊姊聽到一陣嘔吐聲，發現馬尼一直坐著覺得怪怪的，起身一看差點笑翻，趕緊叫醒妹妹鄭小姐，而正在熟睡的鄭小姐茫然地還不知道發生何事，這時突然感覺頭髮「有點溫溫的」，這才驚覺原來馬尼又吃太快，竟然直接吐在她的頭上，讓她極度崩潰地表示：「我就想知道整個房間都可以吐，但吐在我頭上的機率是多少……還是熱的，隔天還要上班欸！」。

鄭小姐受訪時表示當下她真的很想「扁貓」，但味道實在太噁心只好趕緊飛奔進浴室梳洗！後來她將這「半夜驚魂記」分享在貓咪社團，立刻就吸引許多網友笑噴留言：「妳可以去買樂透了」、「營養護髮泥？」、「突然覺得我家的貓都是乖寶寶」、「這真的太崩潰了」、「沒事沒事～我的貓直接噴尿在我臉上」、「貓：天啊，怎麼回事了，剛剛怎麼了？」、「對不起，我……笑出來了」、「原來不只我受害」。（編輯：陳珮瑜）