影／幼貓為吃自學「賣萌技能」　網爆笑：果然是橘貓！

貓咪愛吃這件事已眾所皆知，但驕傲的牠們通常都用自身魅力（撒嬌）換取糧食，不像狗狗一般用握手、趴下等把戲交換。網友簡于絜家的橘白貓卻不一樣，三個月大的牠每天過得快快樂樂、從未有伙食壓力，但卻莫名有一天自學了「賣萌技能」，讓奴才不由得大驚：「難道這就是橘毛的力量？！」。

這隻可愛的貓咪叫做：小湯圓，目前五個月大。當初簡小姐看到朋友家貓貓很可愛，隨口跟朋友聊到未來若生小朋友，可以給她一隻，而好巧不巧聊天當下貓咪竟真的已經懷孕，順利誕下三胎後也如當初約定一般，讓簡小姐開心地將小湯圓抱回家囉！

湯圓個性黏人可愛，非常喜歡窩在奴才身邊，但有一天牠竟突然炫技，對大家做出非常標準的「拜託、拜託」姿勢，著實嚇了全家好大一跳，他們並沒有教呀！且第一次發生時湯圓不過三個月大，聰明如牠卻已深諳此動作的精髓，只要有什麼需求就會立刻亮出這個「武器」，一臉呆萌的搖晃雙手，讓奴才們被萌的不要不要！

如此可愛又聰慧的小湯圓非常得人喜愛，簡小姐將這般像狗狗的行徑放上社團後，果然引起一陣關注，大家回覆說：「人家會霸托，我家憨橘是直接把手踩在花生厚片上！」、「你養到狗了吧！」、「好聰明好可愛！」。