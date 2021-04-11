寵毛大使／何美曝愛犬「網美腳」病因　堅強暖喊：絕不放棄牠！

活力女星何美因《大學生了沒》走進眾人視野，其正面開朗的形象使她收獲大批粉絲！若有關注她的Instagram，不難發現版面中常常出現她的愛犬：龐哺（或稱：阿龐），阿龐個性親人，討喜的模樣甚至有粉絲邀請兩位一起拍攝寵物寫真，但在狗狗呆萌的憨笑底下，卻藏有一段艱辛感人的故事。

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這是何美第一次養狗。回憶當初，朋友家誕生三隻奶狗，阿龐為其中最弱、最不受待見的一隻，毛髮亂亂的、不少打結成球、站姿還有些外八，看到何美時卻興奮地一直叫，彷彿希望她能帶牠回家，何美當時也覺得這狗狗很特別、很可愛，順理成章就成為了一家人。

因為那糾結的毛髮，阿龐第一次去寵物醫院就被剔個精光，何美笑說牠那時「超醜」，長得像山羌或光禿禿的老鼠，一點都不討喜！但阿龐個性陽光，在妥善的照料下漸漸長成一隻呆萌、愛吃的狗狗，單純到陌生人拿著食物，阿龐可能就頭也不回的跟著走！

何美第一次意識到阿龐是病犬，約在三年前花蓮家中，當時狗狗一躍從沙發跳下，卻摔倒了！何美起床後看到就是牠下巴不停碰撞地板、掙扎爬不起來的模樣，嚇得她花容失色、驚慌不已。但她強打精神，立刻帶龐哺遠赴台北到寵物醫院檢查，卻被告知狗狗的脊椎第二神經元（約後頸位置）已經壞死，導致牠的左前腳完全萎縮，得持續治療，不然可能一輩子癱瘓。且照一次核磁共振費用要價三萬元，對於剛大學畢業的何美來說，無疑是一筆沉重的花費。

何美不知如何是好，但看著即便半癱，看到她仍開心搖尾、求生意志堅強的阿龐，她告訴自己必須咬牙撐下去！好在前經紀公司老闆霸氣地說要為她付醫藥費，這幫助宛如乾旱中的一股泉水，讓何美得以喘息！她永遠忘不了這位難得的貴人，待後續事業起步也馬上還清。

而阿龐狀況跟當初醫生說得如出一轍：癲癇在每一年或狗狗過度興奮時都會復發。採訪前幾日，龐哺在家突然發作、眼神放直不停顫抖，三分鐘後才逐漸趨緩下來。何美深知這挑戰會持續下去，但她與阿龐都會開朗面對，看著狗狗因癱瘓向前伸直的左前腳，何美搞笑地說：「這不就是網美腳嗎？」。她輕聲呼喚阿龐，憨呆的狗狗卻似乎神遊在外、毫無反應，何美當即提起丹田、低分貝大聲量輸出：「阿龐！過來！」當狗狗乖乖過來後，她馬上又浮誇地高分貝稱讚：「阿龐～好棒喔～」，看著如此戲精的一人一狗，採訪現場笑聲不斷。

最後何美誠懇地對有相似情況的寵物家屬說：「只要真心愛狗狗就不會放棄牠，堅持找到適合的醫生配合，並找到對的藥、對的劑量，千萬不要灰心！」寵毛網小編也祝願所有為家中愛寵努力、堅持不放棄的朋友們，以及我們最可愛、開朗的何美與阿龐，未來都能關關難過、關關過！最後阿龐也有屬於自己的Instagram囉！有興趣的讀者們可以點下方關注！