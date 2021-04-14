自來貓每天上門「看電視」　手敲筆電：偶要看小鳥！

貓皇會不會太隨意了？女子Ruth Hulett露絲某天準備出門時，在門口遇見一隻陌生橘貓，牠不僅大剌剌地走進屋內，還每天上門要求「看電視」，讓露絲不禁懷疑：「牠把這裡當自己家嗎？」。

露絲表示這隻自來橘貓似乎認為她開門是「歡迎自己」，因此大剌剌地進屋探視，一點也不害怕地四處徘徊，雖然露絲對於橘貓主動靠近感到受寵若驚，不過牠因為無聊會打翻咖啡或是檯燈，露絲決定要分散牠的注意力，她找到一個完美的方法，就是利用筆電播放小動物的影片！這招的確成功吸引橘貓的注意，沒想到牠從那天起就愛上「看電視」，每天下午都會主動上門要求看影片，因此露絲天天都要花時間陪伴這位新朋友。經過一段時間的觀察，露絲笑說：「牠雖然喜歡老鼠，但是對於看老鼠的影片興趣缺缺，最喜歡看小鳥的影片，如果我暫停播放，牠還會溫柔地用小手拍拍我，要求我繼續播放！」。

由於橘貓的行為不像浪浪，露絲後來發現原來牠屬於附近一戶剛搬來的新鄰居家，還有個可愛的名字「Rex雷克斯」，主人以為牠每天外出都是在戶外玩耍，沒想到牠跑到鄰居家「看貓咪電視」！可惜的是露絲即將搬離這個社區，不過在她已經取得雷克斯主人的聯繫方式，以便日後隨時更新牠的消息，想必日後雷克斯一定又能找到另外一位願意陪牠「看電視」的新朋友呢！