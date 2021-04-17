貓咪站在廚櫃上看整碗「蔬菜」　一臉鄙視：要讓朕吃草？

這是養到狐獴了吧？國外一名女子養了一隻漂亮的貓咪「Oatboi」，經常在臉書社團分享牠的一舉一動，這天Oatboi站在廚房櫃台看著奴才準備餐點，沒想到當牠發現馬麻準備的全都是蔬菜時，牠的反應讓網友都笑噴了！

Maggie Bee Crowley瑪姬在家裡養了一隻大狗與兩隻貓咪，其中Oatboi因為個性充滿好奇心又特別喜歡求關注，每次想要吸引人注意時，牠就會以兩隻後腿站立，挺直身體甚至揮舞著兩隻小手，就是希望能受到奴才關注，因此瑪姬經常在網路分享牠這種逗趣的生活日常，獲得不少網友喜愛。日前瑪姬在廚房準備餐點，Oatboi又滿心歡喜地跳上櫃台，想看看是否能撈到什麼好吃的？但是當牠站直身體發現眼前只有兩大盤顏色豐富的「蔬菜沙拉」時，牠馬上面露不悅、對奴才喵喵叫，彷彿在抱怨：「這什麼東西？朕的肉肉呢？」。

Oatboi的照片在分享短短不到兩星期就獲得超過1.5萬名網友喜愛，不少人回應：「貓咪的表情已說明一切」、「那張臉極度不滿」、「貓：大膽奴才竟然要朕吃草？」、「還以為是貓咪，原來是狐獴啊」、「貓咪表示：當我吃素的？」、「原來不是只有我討厭青菜」。（編輯：陳珮瑜）