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毛孩日常

媽掃地遭貓咪亂入怒貼「淨化符」牽制　網：原來有這招！

文 : 寵毛網

這招學起來！網友Meng Yun Tsang日前在「愛貓聯盟」分享了一張照片吸引許多貓奴共鳴，原來這天她要打掃居家環境，正在忙著掃地卻被虎斑貓「豆豆先生」頻頻干擾，一氣之下她只好拿出「淨化符」貼在牠頭上「定貓」，網友看了全噴笑表示：「我需要一年份！」。

媽掃地遭貓咪亂入怒貼「淨化符」牽制　網：原來有這招！

「豆豆」雖然已經12歲，但是「出頭」很多（圖／粉專大腸包小腸授權提供）

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豆豆（後）與黑貓「甜甜」、虎斑貓「QQ」以及橘貓「大腸」是同胎手足，調皮的牠最喜歡鬧妹妹QQ（圖／粉專大腸包小腸授權提供）

媽掃地遭貓咪亂入怒貼「淨化符」牽制　網：原來有這招！

還很喜歡玩馬麻的胸罩，一秒變「格格」！（圖／粉專大腸包小腸授權提供）

多貓家庭的奴才Meng Yun Tsang表示豆豆雖然已經12歲，但是「出頭」真的非常多，雖然牠在家裡只愛黏自己，但是很喜歡欺負另一隻橘貓「蛋蛋」或事鬧牠妹妹「QQ」，還很喜歡玩她的胸罩，找她踏踏一定都是「踩胸部」，儼然就是個小色貓！但是最讓她頭痛的就是打掃這件事，每次Meng Yun Tsang拿出掃把，豆豆彷彿將掃把當作「大型逗貓棒」，躺在地上玩掃把害她無法打掃，這天牠又趁馬麻掃地時擋在面前「亂入」，Meng Yun Tsang一氣之下只好拿出「淨化符」貼在牠的頭上，希望能定住豆豆，沒想到豆豆只「維持5秒不動」後就破功，讓她大嘆想好好打掃真的好難啊！。

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這天Meng Yun Tsang正在打掃，豆豆又來亂，讓她無法好好清掃乾淨，一氣之下她只好……（圖／粉專大腸包小腸授權提供）

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拿出淨化符「定貓」！（圖／粉專大腸包小腸授權提供）

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豆豆：大膽奴才！竟敢把朕當「拍咪呀」！（圖／粉專大腸包小腸授權提供）

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豆豆：這淨化符對朕沒有用的啦！（圖／粉專大腸包小腸授權提供）

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淨化符沒用的話，蝴蝶結也是可以試試看啦！（圖／粉專大腸包小腸授權提供）

網友看了豆豆貼符的照片都笑翻表示：「求定喵符」、「被定住就開飛機了，好可愛」、「原來符紙可以定住貓貓（筆記）」、「符咒要正英師傅畫的才有用」、「高招！」、「不管那張符寫的是什麼，都給我來一打，我家很需要」、「我家8隻可能需要一疊，然後一年份」、「貓在起肖的時候真的很像被魔神仔附」、「急急如御令，老娘要掃地，看我這一符，定！」。

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