回家驚見虎斑貓「膜拜睡姿」　爸：我真的不懂牠！

貓咪真的好難懂啊！國外一名男子飼養不少寵物，但是有一隻白底虎斑貓卻讓他完全摸不著頭緒，原來這天他發現虎斑貓以一種無法解釋的超怪姿勢熟睡，網友看了都笑說：「睡成這樣真的很奇葩！」。

男子Rob Flo本身是一名愛好動物的音樂家，也經常在影音平台分享自家的寵物與各種小動物的影片。雖然他與家人飼養了多隻狗狗與貓咪，但經常因為牠們的特殊行為而感到不可思議。這天他走進客廳時，看見自家的白底虎斑貓與一隻豹貓一起睡在沙發上，看似溫馨的畫面卻讓他感到一絲不對勁，原來他仔細瞧了一下虎斑貓，發現牠竟然以兩隻手手抵住桌子邊緣、頭部騰空橫跨在沙發與桌子之間，以一種超怪異的姿勢熟睡，讓他不禁表示：「我雖然不懂貓應該怎麼睡覺，但我真心覺得睡成這樣真的很奇怪！」先來看看這段影片～

影片分享到影音平台後，不少網友直呼：「睡成這樣也是一隻奇葩貓」、「牠在膜拜嗎？」、「感謝老天爺的睡姿」、「牠是在做瑜珈啦」、「貓咪是不是喝多了？」、「你的貓已當機，需要重新開機了」、「睡出新高度了」。

