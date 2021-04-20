媽做地震演練眾貓自動窩好「洗衣袋」　網讚：竟有這招！

這招可以學起來！台灣時間本月18日晚上發生有感地震，促使家有10隻貓咪的網友李于禎思考如果發生更大地震時該如何帶貓咪逃生？於是靈機一動拿出洗衣袋做「地震演練」，沒想到平時愛玩塑膠袋的貓皇們，一進入洗衣袋後就「不想出來」，網友看了都大讚：「這招好用！」。

住在台中的李小姐在po文表示這次的地震「很有感」，加上過去大家都經歷過921地震深知地震的可怕，雖然自己與家人在地震當下「心臟跳超快」，但眼見家中10隻貓咪完全沒有警覺心，不是沒反應就是正在呼呼大睡，讓她驚覺平時就該做好防災演練的重要性，決定為牠們進行「地震逃生演練」。由於深知貓咪們愛玩購物袋或是亂鑽外出包的特性，她想到曾經看到網友利用透氣的「洗衣袋」帶貓看醫生，因此靈機一動拿來充當逃生器具，果然一打開洗衣袋時就有幾隻貓咪主動鑽進去「窩好窩滿」，其他幾隻熟睡的貓咪被抱進去後也乖乖不動，讓這次的地震演練相當成功！

李小姐受訪時說到，這些貓咪原本都是浪貓受傷或生病救援回來的，全都是心肝寶貝，因此發生災難時絕對不可能自己跑掉，之前也曾與家人討論發生災難時該如何迅速帶牠們逃生。她在文章補充家中六人，一人抱兩隻貓應該足夠，況且貓咪活動範圍都在客廳，如果來不及抓貓也能開門窗先讓牠們逃生，因此特別強調洗衣袋不是唯一方法，需要看飼主自己判斷情況而決定。另外也提醒如果發生火災千萬別用洗衣袋，以免遇熱反而沾黏在貓咪的皮膚上，且平時洗衣袋不能太常使用或使用太久，否則可能會讓牠們失去好感。

網友看了李小姐的演練示範後，都紛紛大讚：「很聰明的方法」、「原來不是只有我這麼做」、「厲害！我家五喵也要防災演練一下了」、「這個防災演練很重要，以備不時之需」、「剛剛滑過瞬間我還以為是什麼藥包」、「直接整包帶走了」。