房間無人卻出現琴聲 她走近一看竟是貓咪在彈鋼琴！

厲害了，這隻貓咪上輩子一定是音樂家！國外一名女網友幾個月前在影音平台分享一段影片竟吸引超過百萬人次觀看，原來這天她聽房間出現鋼琴聲，走近一看竟然發現是貓咪正在認真「彈鋼琴」，網友看了全驚呼：「養到天才！」。

住在加拿大的女飼主Merike Hess梅莉克這天聽見房間傳來一陣陣鋼琴聲，但當時沒有人在那裡，她覺得很奇怪於是走近查看，沒想到讓她目睹驚人的一幕，她的黑白貓「Roo」正煞有其事地兩隻小毛手踏在鍵盤上，認真地「彈奏」音樂，讓梅莉克忍不住笑說：「牠正在即興演奏，真是偉大的創作啊！」先來看看這段影片～

網友看了影片後都忍不住驚嘆：「這貓太有才，請問是送去哪間音樂學院？」、「我有感受到音樂裡的靈魂與情感」、「會開演奏會嗎？我想參加」、「彈得比我有fu」、「上輩子一定是鋼琴家」、「莫札特轉世？」。