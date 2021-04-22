求診發現「貓護士」睡到不省人事　她笑：真的很稱職！

這位「貓護士」是不是有一點失職？網友吳小姐日前陪家人到楊梅一間診所求診，沒想到遇見一隻「橘貓護士」在醫生伯的桌上睡到忘我，當下覺得牠的模樣太可愛便拍下來分享在貓咪社團裡，網友看了全都打趣表示：「突然需要看個醫生！」。

吳小姐當天陪長輩到這間西醫看診時，發現這隻睡到「不省貓事」的橘貓大剌剌地躺在醫生伯的桌子上，不僅大露肥肚肚又嘴開開，屁屁都快掉下桌也無所謂，而從吳小姐替家人掛號到看完診，這隻「橘貓護士」全程都翻肚狂睡、絲毫沒有想要起床的意願，並觀察到不少求診病人摸牠時牠有起來喵了一聲，又伸個懶腰繼續補眠！吳小姐自己本身也養了三隻貓咪，深知牠一定非常信任醫生伯才在桌上睡成這樣，於是好奇詢問牠的來歷，這才得知橘貓並非診所的貓咪，是附近鄰居養的貓，每次出門散步後就會跑到醫生伯的診間睡覺，而醫生伯也很喜歡牠，便讓牠自由進出，沒想到卻意外成為離療癒病人的吉祥物！

吳小姐將橘貓的照片分享在貓咪社團時寫下：「這陪診的喵護士真的很稱職」，立刻吸引許多網友留言：「請問是哪間醫院？可以自費吸貓嗎？」、「好大隻啊！快滑下去了」、「我現在生病需要看醫生」、「喵：職業倦怠了，奴才沒辦法看的再叫我」、「昨天值班太累了」、「可以滑鼠也可以滑貓」、「太緊張的時候趕快吸一下壓壓驚，很棒」、「請問喵護理師的班表？」。