地震貓消失！原來牠「觀念正確」已躲好　網：有聽老師說話

因台灣位處歐亞板塊和菲律賓海板塊的邊界，學校從小便會教面對地震時該做的SOP，第一時間找尋堅固家具避難，是刻在每個台灣人血液中的觀念。今年4月18時全台各地發生兩次有感地震，家有4貓的網友Ivy Chen趕緊抱貓避難，卻有兩隻貓怎麼找都找不到，最後竟發現牠早就躲好好，選位的觀念還「非常正確」！？

Poka今年兩歲，幼貓時期長得瘦弱、不好看，和同胎四兄妹從前任不當飼養的飼主手中被救出，其中兩隻被好心人領養，而Poka則和姐姐留下，與Ivy Chen的兩隻貓咪一起成為家人。Poka個性溫和，跟家裡的兄弟姊妹們相處融洽，但對人類比較「閉俗」，會遠遠待在角落，用呆萌無辜的眼睛細細觀察，待牠確認是好人，Poka就會把對方當成自家人親近，是隻有認真生活、細心觀察的貓咪！

日前台灣發生有感地震，晃動當下Ivy Chen即想抱走貓避難，可只找到兩隻， Poka和姐姐不見了！待停止後才見到姐姐跑了出來，順著牠跑出的方向，發現Poka也在那裡，原來地震當下牠們竟第一時間衝到沙發底下，觀念確實非常正確啊！

防震SOP如此精確實行的貓貓讓奴才大爆笑了一番，隨後把故事分享上貓咪社團，大家也紛紛大讚Poka：「老師有教，地震來了要躲在桌椅下比較安全！XD」、「老師說話牠有在聽～」、「本喵躲好了！」、「這反應能力我給一百分！」。