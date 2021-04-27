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毛孩日常

出門買奶茶竟被迷你浪貓尾隨回家　她笑：我被貓「撿到」？

文 : 寵毛網

自己上門的不得拒絕！住在南投縣的網友那那日前發生一起離奇的收編事件，當天她出門到離家200公尺的雜貨店買奶茶，一出店門遇見一隻從未見過的迷你小浪貓，牠一路喵喵叫尾隨她回家，就這樣大剌剌地「進家門」，讓她不禁感嘆這是要強迫收編？

出門買奶茶竟被迷你浪貓尾隨回家　她笑：我被貓「撿到」？

日前那那到家附近200公尺外的雜貨店買奶茶時，結帳完走出來就被一隻迷你小浪貓纏上，牠一路喵喵叫地跟著那那回家（圖／網友那那授權提供）

出門買奶茶竟被迷你浪貓尾隨回家　她笑：我被貓「撿到」？

由於小虎斑非常「大方自在」，還會自己找地方窩（圖／網友那那授權提供）

那那受訪時表示自己經營寵物餐桌，原本家裡只有四隻貓咪，後來當起中途送貓，由於實在不太好送養，因此不知不覺累積到26隻，其他還有抓紮後原地放養，由於實在太多貓因此非必要已不接手幼貓與中途。只是日前她走路到家附近的雜貨店買奶茶，買完一出店門就看見一隻差不多一個月大的虎斑小奶貓對她喵喵叫，而牠就這麼一路狂叫一路尾隨那那回家，一入門就像自己家一樣完全不怕生，那那只好默默「被迫收編」，帶牠到獸醫院檢查後，小貓洗完澡驅完蟲就直接爬到床上玩耍，非常大方地住下來！

出門買奶茶竟被迷你浪貓尾隨回家　她笑：我被貓「撿到」？

經過獸醫檢查也洗澡驅蟲後，那那決定收編牠，並叫牠「奶茶」（圖／網友那那授權提供）

出門買奶茶竟被迷你浪貓尾隨回家　她笑：我被貓「撿到」？

奶茶：這裡好像不錯，偶決定要住在這裡惹！（圖／網友那那授權提供）

出門買奶茶竟被迷你浪貓尾隨回家　她笑：我被貓「撿到」？

奶茶：鏟屎的偶以後就靠妳囉！（圖／網友那那授權提供）

出門買奶茶竟被迷你浪貓尾隨回家　她笑：我被貓「撿到」？

還不小心喝奶喝到度咕呢！（圖／網友那那授權提供）

由於小貓是那那去買奶茶時遇到的自來貓，那那因此為牠取名「奶茶」，後來發現牠真的很聒噪，只要一呼喚牠就會不停喵喵叫，或是屁顛屁顛地跟在其他大貓身後找人家玩耍！網友看了那那在貓咪社團的貼文後都笑說：「自己的鏟屎官自己挑」、「買奶茶送貓的概念，完全不用集點也不用加購」、「真是跟對人了」、「一臉奴才相、一身奴才味」、「自己送上門的最有緣了」、「這麼小就懂得找奴才，長大肯定不得了」。（編輯：陳珮瑜）

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