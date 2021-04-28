最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
毛孩日常

不忍懷孕貓咪「被放養」街邊求食　善心鄰居插手幫助牠！

文 : 寵毛網

加拿大安大略Ontario一戶人家，某天突有一隻虎斑貓出現在後院，他們驚喜之餘提供了食物和乾淨的水，自此之後這隻貓咪便成為了家裡的「常客」，經常在飢餓時來到後院，用「跳舞」吸引屋主注意以換到更多好吃的罐罐 

貓：有吃的嗎～我好餓！（圖／Instagram＠ tinybutmightykittenrescue）

後來他們得知貓咪主人來自對街，採放養模式，甚至連寒冷的冬天也會貓咪出而這友善的一家人則會提供遮風的地方和食物讓牠渡過溫暖的一天。但因習慣在外頭奔走，虎斑貓加入了當地的野貓族群，並在某天以一個狼狽的姿態回到鄰居家後院，他們嚇得趕緊帶去醫院檢查，治療這一身因打架留下的傷口。 

貓：年少輕狂啦嘿嘿！千萬別告訴我的小朋友們～（圖／Instagram＠ tinybutmightykittenrescue）

貓：年少輕狂啦嘿嘿！千萬別告訴我的小朋友們～（圖／Instagram＠ tinybutmightykittenrescue）

過不久後貓咪再次出現，帶來了新的重磅消息懷孕這家人再也看不下去，認為必須插手這件事，於是聯繫一家中途之家創辦者把這隻「準媽媽」交給能保證牠安全的專業人員 

貓：唉唷！餵這些小奶貓累死老娘了！（圖／Instagram＠ tinybutmightykittenrescue）

小貓們集體學習用貓砂。（圖／Instagram＠ tinybutmightykittenrescue）

虎斑貓有了名子：榛子（Hazel），牠很快適應中途之家，對於這個可以輕鬆獲得食物和注意的地方非常滿意，過幾週後誕下六名健康、漂亮的寶寶。現在這七隻貓在這溫暖的地方活得快樂，無須再跟其他貓咪爭地盤、也不用再為食物來回奔走，也希望小貓們繼續健康長大，而後找到各自一輩子得家！ 

寵毛網
寵毛網擁有全台唯一寵物飼料評薦平台、超多寵物知識趣聞與各種優質寵物用品，陪您一同寵愛毛小孩！