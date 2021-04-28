不忍懷孕貓咪「被放養」街邊求食　善心鄰居插手幫助牠！

加拿大安大略（Ontario）一戶人家，某天突有一隻虎斑貓出現在後院，他們驚喜之餘提供了食物和乾淨的水，自此之後這隻貓咪便成為了家裡的「常客」，經常在飢餓時來到後院，用「跳舞」吸引屋主注意，以換到更多好吃的罐罐！

後來他們得知貓咪主人來自對街，採放養模式，甚至連寒冷的冬天也會放貓咪出來，而這友善的一家人則會提供遮風的地方和食物讓牠渡過溫暖的一天。但因習慣在外頭奔走，虎斑貓加入了當地的野貓族群，並在某天以一個狼狽的姿態回到鄰居家後院，他們嚇得趕緊帶牠去醫院檢查，治療這一身因打架留下的傷口。

過不久後貓咪再次出現，並帶來了新的重磅消息：牠懷孕了！這家人再也看不下去，認為必須插手這件事，於是聯繫一家中途之家的創辦者，把這隻「準媽媽」交給能保證牠安全的專業人員！

虎斑貓有了名子：榛子（Hazel），牠很快適應中途之家，對於這個可以輕鬆獲得食物和注意的地方非常滿意，過幾週後誕下六名健康、漂亮的寶寶。現在這七隻貓在這溫暖的地方活得很快樂，無須再跟其他貓咪爭地盤、也不用再為食物來回奔走，也希望小貓們繼續健康長大，而後找到各自一輩子得家！