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毛孩日常

狐狸超愛睏卻遭小鳥瘋狂拔毛　牠眼神死：隨便你啦！

文 : 寵毛網

不能讓人好好睡一覺嗎？國外一野生動物網站日前分享了兩段影片，這天一隻野生狐狸正在落葉上曬太陽午睡，沒想到遇見一隻小鳥頻頻跳到牠身上「拔毛」，而狐狸實在太愛睏非但沒有攻擊小鳥，反而一臉無奈彷彿在說：「隨便你啦！」。

狐狸超愛睏卻遭小鳥瘋狂拔毛　牠眼神死：隨便你啦！

日前一隻黑冠山雀在樹林裡發現一隻正在熟睡的狐狸（圖／Youtube @Texas Backyard Wildlife）

狐狸超愛睏卻遭小鳥瘋狂拔毛　牠眼神死：隨便你啦！

山雀大膽地跳上狐狸身體，狐狸精醒後瞪了牠一眼繼續睡覺（圖／Youtube @Texas Backyard Wildlife）

狐狸超愛睏卻遭小鳥瘋狂拔毛　牠眼神死：隨便你啦！

黑冠山雀：我有一個大膽的想法！（圖／Youtube @Texas Backyard Wildlife）

這段影片是由美國德州一野生動物保育社團「Texas Backyard Wildlife」所分享的，這隻擾人清夢的小鳥是一隻黑冠山雀，產自於當地。這天牠發現一隻成年野生狐狸躺在樹林裡的落葉上曬太陽午睡，調皮的山雀跳到牠身邊觀察，發現狐狸正在睡覺，就在牠傷上跳來跳去試探，等牠確認狐狸沒有敵意後，牠竟然大膽地拔狐狸的毛！而狐狸雖然頻頻被山雀吵醒而感到相當困擾，卻只是無奈地瞪牠一眼後又倒頭大睡，彷彿沒有任何事能夠打擾牠的美夢時間，這次黑冠山雀抓準了狐狸懶散的個性，大剌剌地從牠的背部啄起一堆毛，最後心滿意足地蒐集滿嘴「狐狸毛」帶回家築巢！

狐狸超愛睏卻遭小鳥瘋狂拔毛　牠眼神死：隨便你啦！

黑冠山雀又跳到狐狸身上（圖／Youtube @Texas Backyard Wildlife）

狐狸超愛睏卻遭小鳥瘋狂拔毛　牠眼神死：隨便你啦！

狐狸：賣岔啦！（圖／Youtube @Texas Backyard Wildlife）

狐狸超愛睏卻遭小鳥瘋狂拔毛　牠眼神死：隨便你啦！

黑冠山雀見狐狸沒有攻擊性，竟然趁牠倒頭睡覺時「拔毛」！（圖／Youtube @Texas Backyard Wildlife）

狐狸超愛睏卻遭小鳥瘋狂拔毛　牠眼神死：隨便你啦！

滿嘴狐狸毛……你有想過人家的感受嗎？（圖／Youtube @Texas Backyard Wildlife）

網友看了影片都不禁笑說：「這是一隻膽大包天的鳥」、「狐狸：等我醒來你就知道惹」、「超帶種的小鳥」、「鳥：我幫你理毛」、「這個影片告訴我們不要在樹林睡覺，因為醒來會變禿頭ＸＤ」、「想做皮大衣？」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

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