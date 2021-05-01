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毛孩日常

誤把貓皇關廁所牠獲救後「眉頭深鎖」　媽合掌：拜託別生氣！

文 : 寵毛網

太委屈！日本一名推主養了一隻叫做「艾瑪Emma」的漂亮橘貓，這天牠趁隙躲在洗衣籃理，沒想到推主兒子上完廁所後將門關起來，艾瑪就這麼被困在廁所，等到奴才將牠放出來時，而牠的表情卻逗笑所有人！

誤把貓皇關廁所牠獲救後「眉頭深鎖」　媽合掌：拜託別生氣！

推主@NEKOLAND13養了一隻漂亮的橘貓「艾瑪」（圖／twitter @ NEKOLAND13）

推主@NEKOLAND13表示平時廁所門都是關上的，但是當天她兒子放學後走進廁所洗手時，艾瑪應該是趁那時偷偷溜進去並跳進洗衣籃裡，兒子沒有注意隨後把門帶上，就這樣將貓咪留在廁所。直到大約半個小時後，推主準備清洗廁所，一開門艾瑪就立刻狂奔逃跑，這時推主才驚覺原來艾瑪被獨自關在廁所裡！後來推主見艾瑪一臉沮喪、頭低低地皺著眉頭看起來非常委屈，推主雖然覺得很好笑，卻也立刻雙手合十代替兒子向牠道歉！

誤把貓皇關廁所牠獲救後「眉頭深鎖」　媽合掌：拜託別生氣！

日前艾瑪不小心被推主兒子關在廁所，出來後一臉沮喪，推主趕緊向牠道歉！（圖／twitter @ NEKOLAND13）

誤把貓皇關廁所牠獲救後「眉頭深鎖」　媽合掌：拜託別生氣！

艾瑪：怎麼這麼久才來救偶……偶好孤單啊！（圖／twitter @ NEKOLAND13）

誤把貓皇關廁所牠獲救後「眉頭深鎖」　媽合掌：拜託別生氣！

原來當時艾瑪趁推主兒子洗手時，溜進廁所的洗衣籃裡才沒有被發現（圖／twitter @ NEKOLAND13）

誤把貓皇關廁所牠獲救後「眉頭深鎖」　媽合掌：拜託別生氣！

艾瑪：可惡的奴才，妳就好好揹著本喵吧！（圖／twitter @ NEKOLAND13）

艾瑪的照片被分享在推特短短不到一星期就吸引超過10萬人次按讚轉發，不少網友紛紛替牠叫屈：「牠的臉好委屈」、「快開罐罐賠罪」、「鏟屎的還活著嗎？」、「養貓真的要注意牠們亂鑽啊」、「牠的表情好無辜好可憐」。（編輯：陳珮瑜）

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