誤把貓皇關廁所牠獲救後「眉頭深鎖」　媽合掌：拜託別生氣！

太委屈！日本一名推主養了一隻叫做「艾瑪Emma」的漂亮橘貓，這天牠趁隙躲在洗衣籃理，沒想到推主兒子上完廁所後將門關起來，艾瑪就這麼被困在廁所，等到奴才將牠放出來時，而牠的表情卻逗笑所有人！

推主@NEKOLAND13表示平時廁所門都是關上的，但是當天她兒子放學後走進廁所洗手時，艾瑪應該是趁那時偷偷溜進去並跳進洗衣籃裡，兒子沒有注意隨後把門帶上，就這樣將貓咪留在廁所。直到大約半個小時後，推主準備清洗廁所，一開門艾瑪就立刻狂奔逃跑，這時推主才驚覺原來艾瑪被獨自關在廁所裡！後來推主見艾瑪一臉沮喪、頭低低地皺著眉頭看起來非常委屈，推主雖然覺得很好笑，卻也立刻雙手合十代替兒子向牠道歉！

艾瑪的照片被分享在推特短短不到一星期就吸引超過10萬人次按讚轉發，不少網友紛紛替牠叫屈：「牠的臉好委屈」、「快開罐罐賠罪」、「鏟屎的還活著嗎？」、「養貓真的要注意牠們亂鑽啊」、「牠的表情好無辜好可憐」。（編輯：陳珮瑜）