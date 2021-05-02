家人拍合照忽有「龐然大橘」搶鏡頭　媽嘆：很愛刷存在感！

主子走到哪裡都一定是焦點啊！網友潘姿吟日前幫男友慶生，原本她抱著橘貓主子「肉圓」準備拍張大合照，沒想到肉圓硬生生將潘小姐擋在鏡頭外，結果合照裡有一大半的畫面都是牠的「大頭」，讓她忍不住笑說：「其實你不是主角真的不用這麼近！」。

潘小姐受訪時提到，肉圓（罵丸）剛滿三歲，是爸媽撿回來的浪貓生的小孩，生性外向活潑，喜歡玩你丟我撿的遊戲，還會咬逗貓棒到陌生客人面前要人陪玩，不過看似好相處的牠其實很有個性，喜歡欺負家中另外9隻貓咪，因此潘小姐搬出來後就將牠一起帶出來，沒想到牠更無法無天變成小霸王，奴才看電視牠就坐在正中間刷存在感，不順牠的意思會生氣怒咬奴才腳踝！

日前潘小姐替男友慶生，她一手抱著肉圓、一手掌鏡想與男友及男友妹妹拍張合照，結果牠的大頭完全擋住潘小姐，亂入的模樣非常搶鏡頭，讓潘小姐笑說：「愛刷存在感，肉圓真的很想成為焦點！」。

肉圓的「大頭照」被分享到貓咪社團後，很快就吸引超過2.5萬網友按讚分享，不少人留言笑說：「喵：有我在的地方你們其他人都是臨演」、「自拍的人一定頭很大的呀！有什麼問題」、「一個貓頭已佔據半張照片」、「其實是貓掌鏡對吧？」、「這張拍的很好欸！」、「很明顯貓貓是主角」。（編輯：陳珮瑜）