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毛孩日常

公獅想休息卻遭屁孩狂騷擾　牠怒吼一聲幼獅竟「綜藝摔」！

文 : 寵毛網

都是自己生的！國外一影音平台日前分享了一段影片，一隻公獅正在享受愜意的悠閒午後時，其中一隻小幼寶玩心大發，頻頻爬到阿爸身上玩耍，惹得公獅回頭怒吼，而小幼獅接下來的反應笑翻所有網友！

公獅想休息卻遭屁孩狂騷擾　牠怒吼一聲幼獅竟「綜藝摔」！

一群獅子家族正在草地上休息，其中一隻小幼獅頻頻騷擾公獅（圖／twitter @AnimalsWorId）

公獅想休息卻遭屁孩狂騷擾　牠怒吼一聲幼獅竟「綜藝摔」！

公獅：啊！很痛欸！不要玩你爸啦！（圖／twitter @AnimalsWorId）

這支由推特帳號@AnimalsWorId分享的影片中，一開始有一群獅子家族正在草地上享受日光浴，擁有蓬鬆鬃毛的公獅趴在地上準備休息時，一隻精力旺盛的小幼獅想找阿爸玩耍，頻頻撲上牠的背，讓公獅越來越不爽。而小屁獅越玩越大膽，這次跑到公獅的旁邊伺機而動，才聞了一下阿爸的鬃毛，沒想到公獅突然回頭對牠怒吼了一下，而小屁獅則嚇得當場「綜藝摔」！

公獅想休息卻遭屁孩狂騷擾　牠怒吼一聲幼獅竟「綜藝摔」！

幼獅：偶好無聊，阿爸跟偶玩啦！（圖／twitter @AnimalsWorId）

公獅想休息卻遭屁孩狂騷擾　牠怒吼一聲幼獅竟「綜藝摔」！

公獅忍不住回頭對幼獅怒吼，沒想到幼獅竟然綜藝摔！（圖／twitter @AnimalsWorId）

公獅想休息卻遭屁孩狂騷擾　牠怒吼一聲幼獅竟「綜藝摔」！

幼獅：好啦，不玩了，小氣欸，偶要去跟馬麻講！（圖／twitter @AnimalsWorId）

公獅想休息卻遭屁孩狂騷擾　牠怒吼一聲幼獅竟「綜藝摔」！

公獅：可惡啊……自己生的，老婆又在旁邊，不能打！（圖／twitter @AnimalsWorId）

公獅想休息卻遭屁孩狂騷擾　牠怒吼一聲幼獅竟「綜藝摔」！

公獅：徵求鏡頭前的各位，有沒有人自願來當小屁孩保母啊？本王快凍昧條惹啊！（圖／twitter @AnimalsWorId）

影片分享在推特短短半個多月就累積超過10萬人次觀看，不少網友則笑說：「牠們的互動方式，讓我聯想到《獅子王》爸爸木法沙與兒子辛巴」、「小屁孩綜藝摔」、「公獅忍耐到極限了」、「結尾最好笑，爸爸一怒吼小獅子全逃跑了」現在快來一起看看這段影片吧！

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