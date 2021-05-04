影／貓咪美夢香甜！手手「快樂擺動」超可愛　網：想牽

人會做出許多五花八門的夢，有時夢中的行為會影響到現實，例如在半夜無意識起床開門、無意識唱歌等等，讓同寢室友啼笑皆非。網友Kaynga Siyu家的「貓室友」阿米帝也有輕微「夢遊」的狀況，可牠的狀況卻是全天然的可愛，讓人不禁想對牠說：「可以每天都這樣嗎？」。

阿米帝是原先住在Kaynga Siyu之前工作地後門的浪浪，當時才四、五個月大，非常惹人憐愛，立刻擄獲Kaynga Siyu及周遭居民的心，時不時會拿些小東西給牠吃，有次甚至還是超豪華大餐「蚵仔」！當時Kaynga Siyu即有收編貓貓的想法，所以常常跑去陪牠玩、培養感情，待時機成熟時，後門的阿米帝卻消失了！後來才知道貓咪因發燒被送去醫院，待一個禮拜阿米帝回來後便立刻收編牠！

回家後阿米帝跟家中的狗狗感情良好，常常互相打鬧，逐漸快樂健康地長大，但可愛的牠卻發展出一個奇怪的愛好，非常喜歡「蟑螂」！看到就會興奮地衝上前，「喀擦！喀擦！」像在吃炸雞一般吞下肚。而這天阿米帝趴在床上睡覺，眼睛緊閉的牠，小腦袋中似乎正上演著一場大戲，讓他興奮地不停擺動自己的小手手，一開一合的模樣看起來非常快樂，彷彿正在夢到牠最愛的「蟑螂」！

萌萌的小臉蛋配上一直「開花」的手手，上傳社團後融化許多網友的心，大家紛紛回覆說：「是彈鋼琴的手手！」、「夢到什麼這麼開心？還半開花花耶～」、「最愛的是什麼？我有看錯嗎？？」。