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毛孩日常

虎斑貓著衣後竟露「哀怨大叔魂」　媽笑：應該很喜歡吧？

文 : 寵毛網

這眼神也太哀怨！網友張淳雅養了一隻一歲半的虎斑公貓「巴巴」，這天替牠穿上一件紅色熊貓裝後，沒想到牠舔完肚子竟露出「大叔」模樣，而且一臉哀怨地看著奴才，讓她忍不住笑說：「應該是很喜歡（穿衣服）吧？」。

虎斑貓著衣後竟露「哀怨大叔魂」　媽笑：應該很喜歡吧？

網友張小姐養了一隻一歲半的虎斑貓「巴巴」。（圖／網友張淳雅授權提供）

虎斑貓著衣後竟露「哀怨大叔魂」　媽笑：應該很喜歡吧？

牠從小就自備「憂鬱小生」的雙眼，非常有特色！（圖／網友張淳雅授權提供）

巴巴是張小姐在學校浪浪社領養的虎斑貓，天生就有一對「哀怨眼」，看似很無辜其實很搞怪，如果亂碰東西被發現，會馬上跑去食碗前假裝吃東西，飼料沒了就會將東西通通推下桌抗議，怪癖是喜歡舔奴才腋下或是玩你丟我撿。不過巴巴的個性也很大剌剌，不管去哪裡都可以當自己家一樣自在，之前某次牠溜出張小姐房間，跑去隔壁室友房上人家的貓砂、吃人家的飯，一點都不在乎主人貓是否在意，也因為這樣「貪吃」，所以體重目前已經直逼7公斤！

虎斑貓著衣後竟露「哀怨大叔魂」　媽笑：應該很喜歡吧？

巴巴個性搞怪又直接，很會表現自己的意願。（圖／網友張淳雅授權提供）

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巴巴：奴才又亂花錢買這什麼東西……（圖／網友張淳雅授權提供）

虎斑貓著衣後竟露「哀怨大叔魂」　媽笑：應該很喜歡吧？

日前張小姐買了一件紅色熊貓裝，沒想到巴巴穿上後竟然像個「哀怨的中年大叔」，讓張小姐不禁笑說：「應該很喜歡吧？」。（圖／網友張淳雅授權提供）

虎斑貓著衣後竟露「哀怨大叔魂」　媽笑：應該很喜歡吧？

巴巴：給妳一個眼神自己去體會……（圖／網友張淳雅授權提供）

張小姐與許多飼主一樣，也喜歡幫主子買衣服裝扮，日前她買了一套紅色熊貓裝，替巴巴穿上後牠坐在沙發上舔毛，沒想到舔完後衣服撐開露出大肚腩，加上牠原本「憂鬱小生」的雙眼，看起來就像是哀怨的「中年大叔」！而巴巴的照片分享到貓咪社團後，不少網友都笑說：「整個厭世臉」、「這個臉好像在說哩供蝦毀」、「喵：給妳一個眼神自行體會！」、「我能感覺到牠很不爽ＸＤ」、「感覺像被怎樣之後……的眼神」、「剛辦完事的聖誕老公公？」、「這個臉道盡無數髒話」。

虎斑貓著衣後竟露「哀怨大叔魂」　媽笑：應該很喜歡吧？

巴巴：貓生好難啊！（圖／網友張淳雅授權提供）

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