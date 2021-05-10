媽抱貓咪卻遭鄙視嘆「這是什麼臉？」　網笑：罐罐開不夠！

到底是欠了多少罐罐？住在基隆的謝嘉琳小姐日前分享一張照片，這天她抱著貓咪「福丸」看電視，沒想到福丸一覺睡醒後突然站起來對馬麻開飛機耳又一臉鄙視，讓她不禁感嘆：「這是什麼臉⋯⋯」。

謝小姐家中一共養了5隻貓、5隻狗、3隻烏龜以及2隻小鳥，去年初女兒失去了一隻心愛的白貓，為了安慰傷心的女兒謝小姐在網路上找尋相似的貓，剛好新竹一位愛媽有一隻小白貓要送養，一家人就跑到新竹帶回當時才一個多月大的福丸。只是福丸到6個月大左右時，竟然開始長出橘色花紋，這才驚覺原來牠是奶油貓，完全不是當初的純白小貓，讓謝小姐驚呼真的是養到驚喜包啊！

幸好福丸雖然帶有一點橘色基因，卻從來不貪吃，不僅脾氣超好與家中所有小動物都能和樂相處，還喜歡當「動物觀察員」淡定地趴在烏龜或是小鳥身邊看著牠們活動，而且牠還是一隻能被人抱很久的貓咪。只是日前某天中午謝小姐在客廳看電視，福丸跑來撒嬌，謝小姐將牠抱在腿上拍牠哄睡，一陣子之後福丸睡醒，忽然站起來對馬麻狂開飛機耳又一臉鄙視，她覺得非常好笑忍不住拍下來分享在網路上，還寫下：「虧我還抱你那麼久，這是什麼臉⋯⋯」。

福丸的照片在貓咪社團吸引超過2.3萬名網友按讚，不少人笑說：「本喵以秒計費，罐罐還不交出來逆？」、「摸到都褪色了」、「主子表示：我讓你抱了嗎？可以開罐了吧」、「抱那麼久，寶寶有情緒了」、「抱夠了沒的臉」、「好想做成line貼圖哦！」。（編輯：陳珮瑜）