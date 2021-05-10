店員「阻止民眾」餵浪橘　原因卻惹全網大笑：都是受害者！

一晚上到底吃了多少呢？在路上看到浪浪躺在路邊，孤苦無依的模樣，總會讓人類心裡升起一陣心疼，便前往附近的店家購買罐罐，想說讓牠至少吃飽這一頓。但有這個想法的僅僅只有一人嗎？其實不然！網友王文怡日前的經驗就可以告訴大家，其實大家全都是「受騙者」！

五月初晚上，網友林小姐經過台北中山區的全家便利商店，於店門外發現一隻窩在機車下的浪貓，牠安靜地趴在那，睜著大眼睛觀察路上人來人往，彷彿有點寂寞與孤單，一股同情從林小姐心底油然而升，於是立刻走進便利商店，詢問店員貓罐頭陳架在哪裡。店員一語道破動機，詢問是不是要餵「外面那隻」，林小姐正開心於店家對貓咪的關注，不料下刻話鋒一轉，店員阻止了她：「母湯喔！那隻不知道今天晚上騙了多少個罐頭，會撐死啦⋯⋯！！！」。

林小姐當場笑翻，看來這隻浪浪是「專業詐騙戶」，天天躺在全家門口引起路人的惻隱之心，一個晚上這樣吃下來，也許比家貓吃得還多！網友對這則故事頗有想法，大家討論到：「是不是每家全家外面都配有一隻浪橘？」、「其實是全家的新策略，這樣至少會有熱銷商品」、「憑顏值變胖」、「店員是不是也是受害者之一」、「店員指：來～這裡是寄罐名單。」。