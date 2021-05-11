農友認真工作貓咪趴田埂「陪種蔥苗」　網讚：可愛小監工！

認真的喵喵最可愛！網友陳君君日前與友人到台東玩，路經一段農地時，突然發現田中間有一隻橘白貓乖乖地趴在田埂上陪農民「種蔥苗」，後來還在田中散步彷彿就像「巡水田」一樣認真，吸引近四萬民網友大讚：「好可愛的喵監工！」。

陳小姐受訪時表示，當天她與朋友開車經過該地區時，因為風景很美就停下車拍照，突然發現田中間有一隻橘白貓趴在一名農婦旁，農婦頭戴遮陽帽低頭專心整理田地，而貓咪則乖乖看著她種蔥苗，沒多久就自己一邊玩耍一邊翻滾。陳小姐覺得很有趣，發現貓咪疑似是其中一名中年男子養的貓，但是也不想打擾農民們工作，因此就在一旁安靜地替貓咪拍照，貓咪發現後對她們喵了一下，陳小姐也順勢「喵回去」並招喚貓咪，沒想到牠竟然「咚咚咚」地跑來跟她們玩耍，非常親人又熱情！

陳小姐還補充，橘白貓相當聰明，不僅沒有壓到農作物，甚至在田埂間散步時也沒有到處搞破壞，時不時還會回頭望向農友，彷彿在確認大家有沒有認真工作！因此陳小姐分享貓咪照片時還以牠的口吻寫下：「我很乖，保證沒亂玩蔥，乖乖陪阿嬤種田！」網友看了照片都大讚：「超可愛的監工」、「是來幫忙施肥的嗎？」、「真孝順的貓孩子，會陪阿嬤去田裡拔草」、「好棒的孩子」、「這畫面太美了」。