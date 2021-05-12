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毛孩日常

貓咪小時候超萌1年後竟「肥肉滿出」　躺跳台嘆：我問天！

文 : 寵毛網

貓咪本身就是一種「驚喜包」，你永遠不會知道牠長大後會變成什麼模樣！日本一名推主一年前養了一隻可愛的小萌貓「Okukun」，日前飼主分享牠的近日照，網一看驚人的對比畫風全笑翻表示：「這一年發生什麼事了？」。

小萌貓1年後肥肉四溢變「我問天」　網笑：發生什麼事了？

推主一年前收編了一隻可愛的白底虎斑小貓「Okukun」。（圖／twitter@ torotolo106106）

小萌貓1年後肥肉四溢變「我問天」　網笑：發生什麼事了？

當時牠有小Ｖ臉，看起來相當稚嫩可愛！（圖／twitter@ torotolo106106）

推主@ torotolo106106原本只養了1隻英國短毛貓「Toro」，一年前的3月份時又收養了白底虎斑貓Okukun，當時牠還只是一隻稚嫩的小幼貓，連貓跳台都還不太會爬。沒想到推主飼養牠的這一年之間牠「暴風式成長」，不僅身材變胖了許多，原本的「小V臉」竟然橫向發展蹦出肥厚的腮幫子與雙下巴，仰躺在跳台上發呆還不小心「擠出肥肉」，讓人完全無法想像這是同一隻貓咪啊！

小萌貓1年後肥肉四溢變「我問天」　網笑：發生什麼事了？

日前推主分享Okukun的對比照，剛到家時還不太會玩貓跳台……（圖／twitter@ torotolo106106）

小萌貓1年後肥肉四溢變「我問天」　網笑：發生什麼事了？

沒想到1年後Okukun竟然變成這樣！肉肉都溢出來了！（圖／twitter@ torotolo106106）

小萌貓1年後肥肉四溢變「我問天」　網笑：發生什麼事了？

Okukun：我問天～我問天～我也好想知道發生麼事，為什麼我會變成這樣？（圖／twitter@ torotolo106106）

小萌貓1年後肥肉四溢變「我問天」　網笑：發生什麼事了？

腮幫子變得好肥厚，脖子也消失了！（圖／twitter@ torotolo106106）

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Okukun：誰說我胖？我只是骨架大！（圖／twitter@ torotolo106106）

由於Okukun這組對比照實在太驚人，推主才分享短短3天就獲得超過17.6萬名網友按讚分享，不少人紛紛笑說：「歲月是一把殺豬刀（笑）」、「這一年發生什麼事了？」、「喵：我問天～我問天～」、「看起來好像老人在泡澡」、「這是一組殘酷的對比照」、「貓咪照到放大燈了」、「看樣子奴才沒有虧待過牠」。

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