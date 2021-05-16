水果店貓老闆「認真賣鳳梨」　網笑：自己的罐罐自己賺！

走過路過千萬不要錯過！粉專「貓貓屁孩無極限」的「CEO」日前到水果店光顧時，遇見一隻「貓老闆」熱情地上前迎接討摸摸撒嬌，由於牠原本睡在鳳梨旁邊看起來非常可愛，又見牠這麼「認真叫賣」，立刻買了兩顆鳳梨支持一下，網友看了都笑說：「1顆鳳梨換3個罐罐啦！」。

這名住在新北地區的CEO網友受訪時表示，自己本身也養了4隻貓咪，三年前搬家時發現附近一間水果店裡有一隻虎斑貓會睡在水果上後，就常常到這裡買光顧，雖然不知道牠的名字，但是只要叫牠「老闆」牠就會跑來討摸摸，個性非常撒嬌又熱情。日前因為天氣熱想買水果消暑，經過水果店就看到牠躺在鳳梨旁的模樣太療癒了，叫了一下「老闆」牠就咚咚咚地跑來喵喵叫，讓CEO覺得牠太可愛、立刻買了兩顆鳳梨支持貓老闆與鳳梨農！

CEO將貓老闆叫賣的照片分享在臉書社團「路上。貓咪。觀察學院」後，立刻吸引許多網友笑說：「這不買不行」、「虎斑面臨財務危機，被迫兼差打工，辛酸畫面流出」、「喵～買鳳梨送主子喔～」、「喵：一個鳳梨三個罐，快來用罐罐換鳳梨」、「貓U，鳳梨U，加起來更U」、「買，都買！」、「貓賣的最甜」、「好像聽到『錢包留下來』」、「自己的罐罐自己賺」。