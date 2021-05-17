貓咪四腳瘋踏「獅子王辛巴」　網笑：泰式按摩？

你家貓貓有自己最愛的娃娃嗎？網友Chunting Chang家的虎斑貓「豆豆」就非常喜歡「獅子王」玩偶，時不時就爬到娃娃身上拼命地踏呀踏，日積月累，這立體玩偶不堪重負，原先澎厚的身體漸漸被豆豆蹂躪成2D地墊啦！

豆豆表情認真地在辛巴頭上踩呀踩，彷彿在進行什麼偉大的工程，而貓咪的腳腳似乎傾注了許多濃烈的愛，重點踩踏的頭部在豆豆離開後都沒有澎回來。奴才朋友來拜訪時看到這場景，還開心地稱讚：「哇～這個辛巴地墊好可愛，好適合豆豆！」，殊不知奴才心裡有苦說不出，這明明是娃娃，只是被豆豆壓扁了啊！

奴才八年前在斗六騎車時，發現路邊有顆灰色小毛球痛苦地左右扭動，前去查看發現是隻小貓，全身因痛苦扭曲，嘴邊還吐著鮮血。費一番功夫送進醫院，醫生卻說：「這沒辦法救，沒外傷又吐血，內出血很嚴重，現在又失禁。」，Chunting Chang心裡痛苦，卻也只能對醫生說句：「什麼會讓牠舒服一點，就做吧！」也做好送貓咪離開人世的準備，沒想到晚上接到一通電話：「張小姐，可以來接貓了哦！」。

於是這名「地墊製造機」就這樣在Chunting Chang家快樂地生活到了現在，而且牠個性溫柔，面對寶寶輕柔有禮，是奴才照顧寶寶、居家生活的最佳良伴！可愛豆豆蹂躪獅子王娃娃的影片上傳網路後，大家回覆說：「我都想被豆豆踩了！」、「這在幫獅子王按摩嗎？」、「貓：老娘讓你看看誰才是王！」、「踩扁扁♥不說以為是地毯！」。