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毛孩日常

貓咪四腳瘋踏「獅子王辛巴」　網笑：泰式按摩？

文 : 寵毛網

你家貓貓有自己最愛的娃娃嗎？網友Chunting Chang家的虎斑貓「豆豆」就非常喜歡「獅子王」玩偶，時不時就爬到娃娃身上拼命地踏呀踏，日積月累，這立體玩偶不堪重負，原先澎厚的身體漸漸豆豆蹂躪2D地墊啦！

豆豆：偶就喜歡獅子王！（躺）（圖／網友Chunting Chang授權提供）

豆豆表情認真地在辛巴頭上踩呀踩，彷彿在進行什麼偉大的工程，而貓咪的腳腳似乎傾注了許多濃烈的愛，重點踩踏的頭部在豆豆離開後都沒有澎回來奴才朋友來拜訪時看到這場景，還開心地稱讚：「哇～這個辛巴地墊好可愛，好適合豆豆！，殊不知奴才心裡說不出明明是娃娃，只是被豆豆壓扁了啊！ 

豆豆：才不是壓扁，是充滿愛意的按摩♥（圖／網友Chunting Chang授權提供）

豆豆身材圓潤、眼睛圓亮，可愛的模樣在網路上有一大票粉絲。（圖／網友Chunting Chang授權提供）

小時候的豆豆，完全是從小可愛到大！（圖／網友Chunting Chang授權提供）

奴才八年前在斗六騎車時，發現路邊有顆灰色小毛球痛苦地左右扭動，前去查看發現是隻小貓，全身因痛苦扭曲，嘴邊還吐著鮮血。費一番功夫送進醫院，醫生卻說：「這沒辦法救，沒外傷又吐血，內出血很嚴重，現在又失禁。」，Chunting Chang心裡痛苦，卻也只能對醫生說句：「什麼會讓牠舒服一點，就做吧！」也做好送貓咪離開人世的準備沒想到晚上接到一通電話：「張小姐，可以來接貓了哦！」。 

豆豆：嘿嘿！驚不驚喜？意不意外？（圖／網友Chunting Chang授權提供）

於是這名「地墊製造機」就這樣在Chunting Chang家快樂地生活到了現在，而且牠個性溫柔，面對寶寶輕柔有禮，是奴才照顧寶寶、居家生活的最佳良伴！可愛豆豆蹂躪獅子王娃娃的影片上傳網路後，大家回覆說：我都想被豆豆踩了！」、「這在幫獅子王按摩嗎」、「貓：老娘讓你看看誰才是王！」、「踩扁扁♥不說以為是地毯！」。 

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