推主分享居家辦公實況　網一看照片笑：貓咪意圖使人分心！

最近因為新型冠狀病毒（COVID-19）的影響，許多人開始在家進行遠距離辦公，看似好像能愜意地在家工作，但是對養貓的人家來說，有可能會是一場艱難的考驗，看看這名推主的情況就可略知一二！

推主@ymnc_rf養了一隻眼神很有戲的貓咪「Wildcat」，經常在推特上分享牠各種生活上的有趣事件。不過因為日本也陷於新型冠狀病毒的影響，日前推主就已改為居家辦公，雖然能時時刻刻與愛貓相伴，但這對推主來說可是一項艱困的考驗，因為好奇心強又愛黏人的牠，決定擔任小助手擠在奴才的大腿上，負責監控奴才的電腦。只是推主還是忍不住抱怨，因為主子意圖以一種不尋常的方式，深深干擾奴才辦公！

推主分享被主子干擾實況的照片，很快就被網友瘋狂轉發，不少人心有戚戚焉地笑說：「這還讓不讓人好好工作啊？」、「根本意圖使人分心」、「結果視訊時被發現在吸貓」、「養貓人家必經的困擾」、「這種騷擾HEN可以」、「工作與貓貓只能二選一的兩難」、「貓貓：去跟你上司說我在你的電腦上睡覺所以無法工作啊，你看他信不信？」、「在工作的應該是貓吧！」。