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毛孩日常

在家辦公大魔王！連線開會在即「巨喵肥臀」一坐：偶幫你開啦～

文 : 寵毛網

因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情越來越多人在家辦公，有些工作需要與同仁線上開會，所以即便在家仍有時間的壓力，網友鄭文珍家的貓咪就在開會前夕，一屁股坐到了重要資料上面，下去又跳上來，來來回回地讓她實在好緊張，不禁大喊：「這樣我到底要怎麼工作？」。 

這是今天的美喵「橘子」。（圖／網友鄭文珍授權提供）

擁有肥厚柔軟的大肚肚。（圖／網友鄭文珍授權提供）

橘子：啥款？你說誰的肚子大？（圖／網友鄭文珍授權提供）

橘子是今年五歲的女生，在一歲左右時從流浪動物之家被鄭小姐收編，因為以前在街上流浪的經歷，個性比較害羞、怕人，必須被牠「慧眼過，認定這人不錯才會對其展開心房。5月17日鄭小姐開始執行在家上班，早上通常是最繁忙的時候，不久後還有個連線會議要開，可橘子突然就往桌上一跳，一屁股坐在開會資料上頭，鄭小姐趕緊將牠抱下，但不久後又跳上去，還有模有樣地看著電腦，儼然要幫鄭小姐開會的姿態！ 

橘子：難得平日在家，看什麼資料，看我！（圖／網友鄭文珍授權提供）

橘子：這會必須要開嗎？那我來看看。（盯著電腦）（圖／網友鄭文珍授權提供）

橘子：電腦上的資料跟紙本的這地方都要注意，仔細聽著啊你！（圖／網友鄭文珍授權提供）

這會最後還是如期舉行，但這會議鄭小姐開得有這麼一點心不在焉，因為橘子這樣胡攪蠻纏了將近一整個早上，不停地撒嬌、討摸，鄭小姐只能在鏡頭拍不到的地方，一邊開會，一邊偷偷跟牠玩！但鄭小姐也說明，第一天過後，橘子似乎也習慣奴才這時候還在家就自顧自地睡不在理她了！如此可愛的開會驚險記上傳網路後，網友們也回覆：讓牠幫你開會！、「貓：要連線是吧～來吧！我準備好了、「貓貓趁機敲詐：給我罐罐就好了～、「躲廁所開吧XD」。 

指揮中心統計至5/19，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）

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