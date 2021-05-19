在家辦公大魔王！連線開會在即「巨喵肥臀」一坐：偶幫你開啦～

因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情越來越多人在家辦公，有些工作需要與同仁線上開會，所以即便在家仍有時間的壓力，網友鄭文珍家的貓咪就在開會前夕，一屁股坐到了重要資料上面，抱下去又跳上來，來來回回地讓她實在好緊張，不禁大喊：「這樣我到底要怎麼工作？」。

橘子是今年五歲的女生，在一歲左右時從流浪動物之家被鄭小姐收編，因為以前在街上流浪的經歷，個性比較害羞、怕人，必須被牠「慧眼」掃描過，認定這人不錯才會對其展開心房。5月17日鄭小姐開始執行在家上班，早上通常是最繁忙的時候，不久後還有個連線會議要開，可橘子突然就往桌上一跳，一屁股坐在開會資料上頭，鄭小姐趕緊將牠抱下，但不久後又跳上去，還有模有樣地看著電腦，儼然要幫鄭小姐開會的姿態！

這會最後還是如期舉行，但這會議鄭小姐開得有這麼一點心不在焉，因為橘子這樣胡攪蠻纏了將近一整個早上，不停地撒嬌、討摸，鄭小姐只能在鏡頭拍不到的地方，一邊開會，一邊偷偷跟牠玩！但鄭小姐也說明，第一天過後，橘子似乎也習慣了奴才這時候還在家，就自顧自地睡不在理她了！如此可愛的開會驚險記上傳網路後，網友們也回覆：「讓牠幫你開會！」、「貓：要連線是吧～來吧！我準備好了」、「貓貓趁機敲詐：給我罐罐就好了～」、「躲廁所開吧XD」。