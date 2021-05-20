影／對貓示好慘收好人卡　羊羊生氣一頭撞飛：回自己家吧你！

人與人之間待久會有摩擦，動物之間也是，尤其碰到貓貓這般高冷的生物，主動親近還不一定能得到好臉色！今天要分享的影片就是一隻穿梭在羊群中的黑貓，牠像女王般在柵欄高處遊走，惹得每隻羊羊都對牠極度好奇，就有隻「大膽羊徒」拼命示好，想當然貓咪不領情，這隻羊被拒絕後竟一頭撞上去，將貓咪撞得飛了出去！

這是2017年時挪威的一處農場，黑貓跟隨奴才來到羊圈，緩身輕盈地跳上柵欄，姿態宛若女王一般，在細細的木頭上走著秀，下頭的羊兒無不被這黑亮美麗的身影給吸引，紛紛高抬著頭，觀察貓咪的一舉一動。其中有一隻羊羊非常熱情，主動湊上去想跟黑貓當朋友，但貓咪並不領情，反身就給牠一掌，可這掌沒有打退羊羊的積極，還是不停地上前示好，於是貓咪對牠吼了吼，甚至狠咬羊羊一口，接著背過身思考自己要往哪走，沒想到原先友善的羊羊因此態度大變，竟趁貓咪不備，直接一頭撞上去，將貓咪撞上了青天！

這是一個典型的交友失敗示範，羊羊心靈承受了爆擊，貓貓也遭受物理攻擊，雙方都既非常可憐又好笑！網友們則回覆說：「羊羊們看到貓時，像在看UFO！」、「羊：為啥牠可以跑來跑去？」、「最後那隻羊是恐怖情人欸XD」、「貓貓一定嚇壞惹～」。