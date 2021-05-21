影／狗狗打針竟深情望向獸醫師　網讚：比我還勇敢！

又是一隻別人家的天使汪！大部分的毛孩都害討厭上醫院，尤其像是打針抽血這種連人類都會害怕的動作，往往會造成牠們的高度緊張。但是巴西有一隻狗狗不僅一點都不怕抽血，反而全程含情脈脈地盯著獸醫師，網友看了全都嘖嘖稱奇表示：「怎麼有這麼乖的狗狗！」。

從影片中的畫面可以看到，一名美女獸醫師Leticia Piccoli正準備替狗狗「Cambaxirra」打針抽血，當Leticia替牠綁好壓脈帶後，先溫柔地輕輕撫摸牠的頭，以減緩狗狗的緊張情緒，而Cambaxirra則乖乖地不吵也不鬧，甚至全程深情地望著美女獸醫，一人一狗就這樣透過眼神傳遞愛，讓人忘了這其實是在醫院抽血啊！

原來這隻乖巧的汪星人Cambaxirra就是獸醫師Leticia飼養的毛孩之一，她非常喜歡動物，家裡不僅有狗狗也有貓咪，深知毛孩與自己一樣討厭打針。為了讓牠們減低恐懼，Leticia都會在診療的過程中溫柔地安撫牠們，並且想辦法減輕牠們的疼痛感。影片拍攝的當下Leticia其實是想要提醒飼主定期帶毛孩施打疫苗與健檢，卻意外讓Cambaxirra在網路上爆紅！網友看了影片都紛紛稱讚：「好羨慕～都是人家的狗！」、「比我打針還要勇敢」、「狗狗都看到出神了」、「這是在診療還是在談戀愛？」現在快來一起看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）