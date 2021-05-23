防疫期間紅毛猩猩示範「正確洗手SOP」　網讚：比我還仔細！

由於最近疫情又有升溫趨勢，不僅政府狂宣導大家出門務必戴口罩保持社交距離，最重要的莫過於「勤洗手」。不過大家知道如何正確清洗才會乾淨嗎？YouTube頻道「CenterForGreatApes」就有一隻紅毛猩猩為大家示範正確洗手手的SOP，許多網友看了都大讚：「比我還仔細！」。

這隻紅毛猩猩叫做「Sandra桑德拉」，牠是美國專門收留猩猩的庇護所Center For Great Apes照顧的紅毛猩猩。牠發現飼育員每次都會先認真洗手後再照顧自己，加上牠喜歡玩水，因此牠決定要模仿飼育員「洗手」。只見牠坐在水桶前，拿起刷子左刷刷右刷刷，仔細地刷手背、手心，甚至連指縫也認真清洗，左手洗完換洗右手，而讓人意外的是，牠竟然還知道要隨手將身旁的樹幹也一起清洗，認真洗手的SOP堪稱是典範中的典範啊！

這段影片雖然是在2019年11月拍攝的，不過由於2019新型冠狀病毒（COVID-19）還在全球肆虐，因此庇護所將桑德拉的影片再次分享，希望透過牠的「示範」宣導如何正確洗手以及勤洗手的重要性。影片分享後許多網友紛紛大讚表示：「洗得超認真」、「比我洗得還要仔細」、「猩猩真的是非常有智慧的動物啊～」、「猩猩：讓我來示範正確洗手的SOP」現在快來一起看看桑德拉的洗手影片吧！（編輯：陳珮瑜）

