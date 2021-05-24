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毛孩日常

視訊被提醒有「小孩哭聲」　苦主心領神會大爆笑：是貓啦！

文 : 寵毛網

近期很多機構都開始使用視訊功能開，也因為開啟鏡頭，家動靜都會被同事知曉，Instagram@ maju__cat（方小姐）日前在連線會議時，就被好心同事提醒說她背後有怪聲，可鏡頭外卻沒有其他人影，搞得大家人心惶惶，但身為資深貓奴的她立刻領會到，這是家裡貓貓在撒嬌的聲音啦！ 

家裡有兩隻貓咪，左邊橘色的是「米爹」，右邊則是今天的主角「麻吉太郎」。（圖／ Instagram@ maju__cat授權提供）

愛撒嬌的麻吉太郎常常抱著奴才睡覺。（圖／ Instagram@ maju__cat授權提供）

米爹則非常活潑，這是在修燈泡？（圖／ Instagram@ maju__cat授權提供）

麻吉太郎是方小姐生平養得第一隻貓，目前兩歲，因為全名有些拗口，於是平常都叫牠「阿吉」。當初阿吉在路邊發現因為已是癱瘓之軀，大家都不願意救牠，甚至很多醫院都建議安樂死，可方小姐不願放棄希望，一邊學習如何照顧癱瘓貓、一邊與牠培養感情，皇天不負苦心人，阿吉順利度過難關，現在變成了一隻愛講話、很黏人的可愛貓貓。 

阿吉因為癱瘓，屁股平常都會穿著尿布。（圖／ Instagram@ maju__cat授權提供）

最初養阿吉時狀況非常困難，因為是第一隻貓，除了需要瞭解各種貓咪習性外，還必須趕緊學會如何照護癱瘓貓咪，腿腳不便之下，阿吉連上廁所都不能自己完成，由方小姐每天協助牠擠肚肚排泄，好在阿吉個性溫順，過程中都不吵不鬧，熟悉後現在流程已經非常了！ 

所以尿布可以改套在頭上了！（誤）（圖／ Instagram@ maju__cat授權提供）

親人的阿吉實在非常愛講話，時不時會想很多方法得到奴才的關注這天方小姐因為線上會議關上房門，途中突然聽到外面一直傳來「叩叩叩」的聲音，她沒太理會，繼續討論，可外面的異響卻隨著時間越來越大，時不時還能聽到些微的「哀號聲」，這時會議上的同事坐不住了，紛紛討論：「有聽到怪聲嗎？是你們家人在敲門嗎？」、「好像還聽到小孩的哭聲，從哪裡傳來的，好恐怖！方小姐聽到後馬上心領神會，笑著說：「貓啦！是我家的貓！」。 

因為阿吉想奴才了，導致了這好笑的「開會驚魂記」。（圖／ Instagram@ maju__cat授權提供）

方小姐趕快開門，將阿吉帶進來見見大家，同事們爭先恐後地跟牠說說話，阿吉也大方的喵來喵去，回應每個同事的呼喚，一下子嚴肅的會議變成了可愛貓貓研討會，大家都折服於阿吉的可愛之下。如此可愛的經驗也引得許多網友回覆：我也被他收服了！好可愛啊」、「這根本是征服世界得逞後的笑容XD」、「愛講話的貓最可愛♥」、「很有毅力的孩子，就是要堅持到開門啊！」。 

 

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