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毛孩日常

影／半夜驚魂！貓「突送大禮」上床　奴才尖叫：這怎麼睡？！

文 : 寵毛網

自從看過宮崎駿的電影《貓的報恩》後，有許多人都嚮往著的貓貓能送點禮物給自己，網友Chung-Jie Huang日前即收到貓咪「波比」的禮物，但這禮物怎麼看都無法讓人快樂開心沒開心到，反而嚇了他好大一跳！ 

黏人的波比喜歡和奴才一起窩在床上睡覺。（圖／網友Chung-Jie Huang授權提供）

偶爾還會跟奴才玩「躲貓貓」！（圖／網友Chung-Jie Huang授權提供）

波比是三歲的女生，性格膽小，住在街頭瘦小的體型使牠常常成為其他浪浪欺負的對象擔心牠未來生活不順，黃先生祭出絕招「罐罐終於順利將牠收編成功。成為黃家一份子後，波比漸漸嶄露自己黏人精的性格，非常喜歡黃先生和她的女友，天天想待在一起還會像「癡漢」般，奴才的臭衣服狂吸、打滾！ 

波比把整顆頭塞進衣服裡大吸特吸！（圖／網友Chung-Jie Huang授權提供）

對貓有點敵意的波比，自己開拓了新的交友圈，只要看到小蟲在家裡遊走，牠都會非常有興趣地靠近，並跟蟲蟲玩你追我跑的遊戲。這天晚上波比又在家交到新朋友，可這朋友來頭不小，是眾人為之喪膽、避之唯恐不及的「蟑螂先生」！而且波比自己交際還不夠，竟將這朋友當「禮物」一把甩上了黃先生的床，讓他瞬間崩潰大叫：「波比！！！！！」。 

如此樂於送禮的貓咪，和願意用手與之接觸的黃先生，都讓社團中的網友為之驚奇，大家回覆說：「居然用手抓……太強了！」、「男友的合適人選XD」、「肥貓鬥小強」、「是我這床單就不要了，換掉T_T」。 

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