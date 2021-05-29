阿伯見小黑貓被烏鴉攻擊　打破不再養貓承諾直接收編！

這是命中注定嗎？日本一名伯伯日前上班途中，看見一隻被烏鴉攻擊的小黑貓，他於心不忍想將牠帶回家，卻遭家人極力反對，沒想到短短幾天就改變了這一家人與小黑貓的命運！

只要有生命總是會面對生老病死，即使是寵物，對飼主也是如同家人一般的存在，因此當毛孩離世時，飼主也難免傷心難過，推主@ turi2018一家人就是這樣的例子。過去他們曾經養著1隻貓咪與2隻狗狗，但隨著毛孩年紀漸長分別離世後，一家人太過傷心決定不再飼養寵物。但是日前推主的父親山本先生在上班途中看見一隻小黑貓，當時牠遭受體型比牠大很多的烏鴉攻擊，山本先生於心不忍立刻搶救牠，並帶去公司詢問是否有人願意接手照顧，不料沒人願意，詢問家人後還遭到太太強力反對，但隔天適逢周六無法將牠留在公司，山本先生牙一咬，決定先將小黑貓帶回家！

可想而知這對家人來說是個多大的衝擊，尤其是山本太太雖然很生氣但也無可奈何，一開始不停碎念，但是貓咪就是有一種令人無法抵抗的魅力，很快就擄獲山本太太與一家人的心，沒多久小黑貓就有了自己的名字「Lulu」，成為這家人最幼齒的成員。有趣的是Lulu似乎知道自己的救命恩人是山本先生，總是黏著他陪他看報紙，或是趴在他身上睡覺玩耍，而推主見狀將照片分享在網路上，沒想到竟然吸引許多網友按讚分享，許多網友笑說：「謝謝善良的伯伯」、「趴在肩上看報紙的模樣太可愛了」、「貓咪果然很懂擄獲人心」希望從此之後小黑貓與山本先生一家人能過著幸福快樂的日子！