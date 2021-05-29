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毛孩日常

阿伯見小黑貓被烏鴉攻擊　打破不再養貓承諾直接收編！

文 : 寵毛網

這是命中注定嗎？日本一名伯伯日前上班途中，看見一隻被烏鴉攻擊的小黑貓，他於心不忍想將牠帶回家，卻遭家人極力反對，沒想到短短幾天就改變了這一家人與小黑貓的命運！

說過不再養卻見小貓被烏鴉攻擊　阿伯心軟：先跟我回家吧！

當時小黑貓被烏鴉攻擊相當虛弱，加上山本先生找不到人可以接手照顧，只好先硬著頭皮帶牠回家，卻遭到家人強力反對！（圖／twitter@ turi2018）

只要有生命總是會面對生老病死，即使是寵物，對飼主也是如同家人一般的存在，因此當毛孩離世時，飼主也難免傷心難過，推主@ turi2018一家人就是這樣的例子。過去他們曾經養著1隻貓咪與2隻狗狗，但隨著毛孩年紀漸長分別離世後，一家人太過傷心決定不再飼養寵物。但是日前推主的父親山本先生在上班途中看見一隻小黑貓，當時牠遭受體型比牠大很多的烏鴉攻擊，山本先生於心不忍立刻搶救牠，並帶去公司詢問是否有人願意接手照顧，不料沒人願意，詢問家人後還遭到太太強力反對，但隔天適逢周六無法將牠留在公司，山本先生牙一咬，決定先將小黑貓帶回家！

說過不再養卻見小貓被烏鴉攻擊　阿伯心軟：先跟我回家吧！

由於山本先生過去飼養的貓咪與狗狗都因年老相繼過世，一家人非常傷心，決定不在飼養任何寵物。（圖／twitter@ turi2018）

說過不再養卻見小貓被烏鴉攻擊　阿伯心軟：先跟我回家吧！

小黑貓：哪泥？不可以把本喵送走啊！（圖／twitter@ turi2018）

可想而知這對家人來說是個多大的衝擊，尤其是山本太太雖然很生氣但也無可奈何，一開始不停碎念，但是貓咪就是有一種令人無法抵抗的魅力，很快就擄獲山本太太與一家人的心，沒多久小黑貓就有了自己的名字「Lulu」，成為這家人最幼齒的成員。有趣的是Lulu似乎知道自己的救命恩人是山本先生，總是黏著他陪他看報紙，或是趴在他身上睡覺玩耍，而推主見狀將照片分享在網路上，沒想到竟然吸引許多網友按讚分享，許多網友笑說：「謝謝善良的伯伯」、「趴在肩上看報紙的模樣太可愛了」、「貓咪果然很懂擄獲人心」希望從此之後小黑貓與山本先生一家人能過著幸福快樂的日子！

說過不再養卻見小貓被烏鴉攻擊　阿伯心軟：先跟我回家吧！

只是小黑貓實在太有魅力，過沒多久就直接擄獲當初最反對的山本太太，一家人也被牠征服，直接為牠取名「Lulu」！（圖／twitter@ turi2018）

說過不再養卻見小貓被烏鴉攻擊　阿伯心軟：先跟我回家吧！

Lulu最喜歡趴在山本先生的肩膀上。（圖／twitter@ turi2018）

說過不再養卻見小貓被烏鴉攻擊　阿伯心軟：先跟我回家吧！

陪阿公一起看報紙。（圖／twitter@ turi2018）

說過不再養卻見小貓被烏鴉攻擊　阿伯心軟：先跟我回家吧！

玩累了就一起躺在地上睡覺。（圖／twitter@ turi2018）

說過不再養卻見小貓被烏鴉攻擊　阿伯心軟：先跟我回家吧！

Lulu：本喵遇到好人家了呢！（圖／twitter@ turi2018）

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