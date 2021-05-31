真的沒P圖！貓咪走路堅持維持「頭不動」　網笑：太詭異！

確定不是定格動畫？日本一名推主養了一隻貓咪「Remu」，平時牠與一般貓咪一樣，喜歡玩耍睡覺或是跟奴才撒嬌，但是牠有一個非常特殊的現象，就是當牠在某種情形下移動時，牠總是「腳動頭不動」甚至臉部表情也沒有任何改變，網友看了都直呼：「詭異到以為是定格動畫！」。

Remu是一隻2歲的曼斥肯公貓，毛茸茸的牠搭配小短手看起來很可愛，對任何事物充滿好奇心，最喜歡玩奴才的飛鏢折紙。日前奴才與牠玩遊戲時，突然拍到牠有一個很特殊的習慣，就是當牠站在門邊朝著鏡頭走向前時，四隻小短腿快速移動，但是頭部完全定住，一對眼睛睜得大大的完全沒眨一下，畫面看起來彷彿被後製過一樣詭異！先來看看這段影片~

推主將影片分享在網路上短短兩星期，就已累積超過百萬人次觀看，不少網友紛紛驚呼：「我以為是動畫，太好笑了」、「詭異到好可愛」、「牠看起來像P圖作品」、「臉部沒有晃動的行走真是太神奇了」、「腳踩小碎步但是臉完全定格」、「害我一直重播影片」。