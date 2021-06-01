保持社交距離！奴才居家防疫狂吸貓　牠無奈伸「掌」抵抗

再這樣下去，主子都要崩潰啦！粉專「邦邦的日常」主人翁「邦邦」是一隻個性超好的虎斑貓，經常被奴才抓去「吸貓」，日前因為防疫升級奴才在家上課已連續五天，受不了每天被騷擾，這天牠忍不住伸手抵住奴才的鼻子，彷彿在說：「你夠了！給我保持社交距離！」。

別看邦邦擁有豐厚腮幫子看似很威猛，其實牠個性膽小脾氣又溫柔，過去一點風吹草動就會將自己「石化」不動，總是任由奴才們又撸又吸也不會反抗。日前因為疫情升到三級警戒，身為把拔的Kevin Wei只能在家遠端上課，由於隨時都能看見邦邦並且「防疫期間有貓真香~」，因此把拔只要一想到就趁機多吸邦邦幾口，讓平時個性超好的牠逐漸無法忍受，終於在第五天把拔將整張臉「都」到牠面前準備「吸食」時，邦邦終於忍不住伸出貓掌抵住他的鼻子，眼神流露空洞彷彿在表示：「你夠了！停課到現在你已經連續騷擾我五天了！！防疫期間請保持社交距離啦！」。

被貓拒絕的Kevin將照片分享到貓咪社團，果然很快就引起許多網友熱議，不少人笑說：「受害者一般不是要打馬賽克的嗎？能以真喵目示人你真勇敢 」、「貓咪希望有社交距離啊」、「受害者懂看鏡頭」、「喵喵，再忍耐一下，被騷擾的日子很快就可以過去了」、「喵：看我用埋過屎的手蓋你鼻子」。（編輯：陳珮瑜）