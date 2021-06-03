哈士奇盧貓陪玩竟被拒絕打臉　霸氣貓手握狗毛：閃邊去！

千萬別惹貓皇生氣！香港一名飼主養了1隻哈士奇與4隻貓咪，日前哈士奇「Coffee」無視灰貓「福頭」正在睡覺，狂盧人家起床陪玩，福頭一氣之下出喵拳巴牠，嚇得Coffee躲在牆角，而福頭手握著「狗毛」一臉霸氣模樣彷彿在說：「手下敗將！」。

飼主Rex Yip受訪時表示，別看福頭好像兇巴巴的，其實牠與Coffee感情最要好。目前9歲的Coffee個性很好，雖然身為大狗但在毛孩裡屬於弱勢，被貓整不會還手，常常以為自己是貓，不應門也不會回應名字，愛跟貓咪玩或是睡覺，只有出門散步看見其牠狗狗時才會想起自己是一隻狗。而福頭大約在六個月大時，因為生重病被不肖寵物業者丟在街上後被Rex撿回家照顧，個性外冷內熱，喜歡玩突襲。小時候福頭剛做完絕育手術在籠子裡休息，一小時後Coffee突然跑到Rex房門大叫、焦急地轉來轉去，Rex前往一看發現原來是福頭的傷口裂開，從那次起兩隻毛孩就變成麻吉！

Rex笑說雖然福頭與Coffee從小一起長大感情很要好，但其實調皮的Coffee是典型的二哈，這天牠看到福頭趴在椅子上睡覺，想要叫牠起床陪玩耍，於是Coffee先用鼻子頂福頭後又用前腳去踏牠，因為一直狂盧惹得福頭極度不爽，一氣之下一巴掌往Coffee的下巴打下去，由於事發突然Coffee被嚇到躲在牆角呆站，而福頭則擺出超殺的「菜刀眼」，手裡還握著Coffee的毛，對比挨揍的Coffee形成一幅非常搞笑的畫面！

Rex將福頭與Coffee的照片分享在貓咪社團後，立刻引起許多網友噴笑留言：「貓的表情五告派」、「這對比太經典」、「貓貓手裡那撮毛（一臉兇狠）vs在後面角落一臉委屈的狗狗」、「貓的臉好兇……狗ㄧ臉無辜樣」、「吃飯，睡覺，打二哈」。