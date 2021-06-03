影／浪貓遇人類一路跟還「碰瓷三次」　苦主：該收嗎？

走在路上總是能偶遇幾隻浪貓，但這隻實在太誇張啦！網友靜格格日前與家人爬山運動，下山時竟被一隻橘色浪浪尾隨，牠一路跟就算了，竟然還不停「假裝被撞倒」，柔弱地躺在男子面前裝可憐，遇到這樣一隻碰瓷貓咪，讓靜格格忍俊不禁，問網友說：「要不要收編呢？」。

靜格格與家人時不時會出外踏青，而新竹這座山就是口袋名單之一，好幾次在爬山途中，都能看到一隻橘橘小小的身影，站得遠遠地觀察人來人往的登山客。而這天這隻小浪貓卻走近了靜格格，他們驚喜地餵了一些水給牠，希望貓貓在炎熱的天氣中不要中暑，沒想到這樣隨手的善意，讓他們成為了貓貓眼中的「待宰肥羊」！

影片中可以看到，橘色小貓不停地跟在男子後方，甚至還繞到牠前方，咚的一聲倒下，彷彿自己被撞倒一般，要他們負責，見男子愣了一下往前走，又亦步亦趨的跟上，短短半分鐘的影片，這流程就重覆了三遍！網友對這隻碰瓷貓的行徑感到非常有趣，大家留言說：「第一次看到那麼認真碰瓷的貓咪，該抱緊處理才是」、「喵喵：帶我走或我跟你回家」、「詐騙集團的！抱緊處理啦！」、「不收編，說不過去啦！！」，但因為靜格格家的社區規定不能養寵物，只能忍痛跟貓貓說再見了，希望有朝一日牠能碰瓷成功，找到自己永遠的家。